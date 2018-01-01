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أضرار مادية في محطة محردة لتوليد الكهرباء جراء اعتداءات إرهابية

أضرار مادية في محطة محردة لتوليد الكهرباء جراء اعتداءات إرهابية
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

لحقت أضرار مادية بالممتلكات جراء استهداف جماعة جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامتها بقذائف الهاون والصاروخية محطة محردة لتوليد الكهرباء وقرية قبة الكردي بريف حماة.

العالم - مراسلون

وسقطت 14 قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة اللطامنة صباح اليوم على الأحياء السكنية في مدينة محردة ومحطة توليد الكهرباء شمال مدينة حماة بنحو 25 كم.

وبين المراسل أن الاعتداء تسبب بوقوع أضرار مادية بالمبنى الإداري لمحطة توليد الكهرباء وبعض منازل المواطنين وممتلكاتهم.

ولفت المراسل إلى أن إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في منطقة السطحيات بريف سلمية الغربي استهدفوا بـ 9 قذائف هاون منازل المواطنين في قرية قبة الكردي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وردا على الاعتداءات وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة ودقيقة على مناطق إطلاق القذائف في ريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي وأسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف الارهابيين.

وتنتشر بريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها لجماعة جبهة النصرة الإرهابية التي تضم  في صفوفها مرتزقة أجانب تسللوا عبر الأراضي التركية.

واما في ريف دمشق فقد سقطت عدة قذائف صاروخية على ضاحية حرستا في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة.

 

 

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