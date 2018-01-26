جبران باسيل لبنان لايعيش الا بتعدد طوائفه

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وشدد باسيل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الهيئة السياسية في ​التيار الوطني الحر​ في ​سن الفيل​، "على ان الاتهام بانقلاب على ​الدستور​ يكون من الذين يخلقون اعرافاً جديدة وليس من الذين يتمسكون بالدستور، واليوم لدينا دستور هو الذي يحكم حياتنا الوطنية ومتمسكون به ولا نية لدينا الانقلاب عليه، مؤكدا ان لبنان لا يعيش بثنائيات بل ثنائية واحدة تحكمه هي ​المسيحية​ - الاسلامية اي الشراكة المسيحية – الاسلامية، فلا ثنائيات ولا ثلاثيات ولا رباعيات يمكن ان تعيش في لبنان بل هناك تنوع وهذه هي الصيغة اللبنانية".

ولفت باسيل الى انه "لا عزل لأي طائفة في لبنان وثمة تصوير لمحاولة عزل في الداخل ووصل الامر الى الخارج اي الى الاغتراب، موكدا أننا أجرينا التفاهم مع حزب الله لحماية الوطن من الخارج ومن الداخل لعدم السماح بعزل أحد والتفاهم حاجة وسيبقى واستراتيجي لحماية البلد وكل هذه الألاعيب الصغيرة لن تقوى عليه".