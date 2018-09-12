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وزير اسرائيلي: ترامب يخطط لتوطين اللاجئين الفلسطينيين

وزير اسرائيلي: ترامب يخطط لتوطين اللاجئين الفلسطينيين
الأربعاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن توطين اللاجئين الفلسطينيين في دول بالشرق الأوسط.

العالم - فلسطين 

وذكر كاتس، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "أرحب بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والعراق"، وذلك دون شرح أي تفاصيل أخرى للمبادرة.

وبحسب كاتس، وهو وزير بارز من أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، فإن القادة العرب والفلسطينيين كانوا يستغلون قضية اللاجئين كـ"رافعة للمطالبة الظالمة" بحق العودة ومحاولة تدمير "إسرائيل"، حسب تعبيره.

وتابع: "من الجيد أن تختفي (قضية اللاجئين الفلسطينيين) من العالم".

وكان وزراء الخارجية العرب قد أعربوا أمس أثناء اجتماعهم في القاهرة عن دعمهم للقضية الفلسطينية كقضية مركزية في العالم العربي، مشددين على أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تواجه أزمة مالية بسبب قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها.

وترفض الدول العربية توطين اللاجئين الفلسطينيين، وتطالب بتسوية النزاع على أساس مبادرة التسوية العربية، التي تقضي بإنشاء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

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