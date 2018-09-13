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لافروف: التوتر بيننا والغرب يكلف غاليا الأمن والاستقرار الدوليين

لافروف: التوتر بيننا والغرب يكلف غاليا الأمن والاستقرار الدوليين
الخميس ١٣ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التوتر في العلاقات بين روسيا والدول الغربية يكلّف غاليا الأمن والاستقرار الدوليين، لكن لم يفت الأوان بعد لعكس هذا الاتجاه السلبي.

العالم - أوروبا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التوتر في العلاقات بين روسيا والدول الغربية يكلّف غاليا الأمن والاستقرار الدوليين، لكن لم يفت الأوان بعد لعكس هذا الاتجاه السلبي.

وقال لافروف، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، "من الضروري التخلي عن منطق اللعب بـ " المبلغ صفر"، وبناء التواصل فقط على مبادئ الصدق والاحترام المتبادل والأخذ بالاعتبار مصالح بعضنا البعض."

وأضاف الوزير: وبعبارة أخرى، الاسترشاد بدقة بالمبادئ المحددة في ميثاق الأمم المتحدة، على سبيل المثال، كالمساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية السلمية، الدبلوماسية للنزاعات.

 

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