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بالصورة.. أمريكا تفقد طائرة سرية

بالصورة.. أمريكا تفقد طائرة سرية
الجمعة ١٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

شهدت إحدى قواعد القوات البحرية الأمريكية حادثاً باهظ التكاليف.

العالم - الاميركيتان

وذكر تقرير نشرته صحيفة "درايف" في 13 سبتمبر/أيلول 2018 إن إحدى أحدث الطائرات المسيرة التابعة للقوات البحرية الأمريكية من طراز MQ-4C Triton، وهي طائرة لا تزال محاطة بالسرية، تعرضت إلى حادث تحطم حين هبطت اضطرارياً في قاعدة بوينت موغو في كاليفورنيا.

وحاول مشغلو الطائرة إعادتها إلى القاعدة بعدما اكتشفوا خللاً في أدائها أثناء قيامها برحلة اختبارية.

ولم يخرج ساق عجلات الهبوط من جسم الطائرة، فارتطمت بالأرض أثناء هبوطها.

وتخضع الطائرة المنكوبة لاختبارات منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقال ممثل القوات البحرية الأمريكية إن البحرية خسرت مليوني دولار بسبب الحادث.

وخصصت طائرة MQ-4C لأغراض البحث عن السفن في البحر.

يجدر بالذكر أن حادث الثالث عشر من سبتمبر هو ثاني حادث تحطم طائرة من هذا النوع خلال الأشهر القليلة الماضية.

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