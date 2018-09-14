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القاهرة.. رسالة سلام من مهرجان سماع للموسيقى الروحية العالمي

القاهرة.. رسالة سلام من مهرجان سماع للموسيقى الروحية العالمي
الجمعة ١٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

تحت شعاره الدائم "رسالة سلام" يجمع مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية نحو 20 دولة من مختلف قارات العالم تحت مظلته في الدورة الحادية عشرة التي تنطلق الأسبوع القادم في القاهرة.

العالم - مصر

ويرفع المهرجان هذا الشعار منذ تأسيسه على أيدي الفنان المصري "انتصار عبد الفتاح" بهدف إبراز أن جميع الأديان السماوية تدعو إلى التسامح وتقبل الآخر والعيش المشترك في سلام.

وقال عبد الفتاح في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن مصر ستستضيف فرقا من الهند واليونان والصين ونيجيريا واليمن وسريلانكا والسودان وإندونيسيا وباكستان والجزائر والمغرب وتونس وإثيوبيا والأردن إضافة إلى الكونجو التي تحل ضيف شرف هذه الدورة.

وبجانب الفرق المصرية الممثلة لمختلف الطوائف المسيحية والإسلامية المشاركة في المهرجان تشارك بعض الفرق السورية المقيمة حاليا في مصر.

ويقام الافتتاح في 22 سبتمبر أيلول على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين حيث يقود مدير ومؤسس المهرجان انتصار عبد الفتاح الورشة الدولية التي تضم جميع الفرق المشاركة بالمهرجان.

وتستمر العروض في قبة الغوري ومسرح ساحة الهناجر وشارع المعز ومجمع الأديان وميدان روكسي وممر بهلر بوسط البلد حتى 29 سبتمبر أيلول.

ويكرم المهرجان في دورته الحادية عشرة مجموعة من الفنانين هم ياسمين الخيام والموسيقار جمال سلامة والأنبا يوحنا ثابت قلته نائب بطريرك الكاثوليك في مصر واسم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد واسم الكاتب الراحل أحمد بهجت.
 

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