اختتام مباحثات "المجموعة المصغرة" حول سوريا وهذه هي النتيجة..!

العالم - اوروبا

وبحسب وكالة "الأناضول". لم يصدر أي تصريح من دي ميستورا، أو الدول المشاركة في الاجتماع، الذي انعقد بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، واستمر نحو ساعتين و15 دقيقة، وسُمي "اجتماع المجموعة المصغرة".

وناقشت الدول المشاركة في الاجتماع الحل السياسي، والخطوات المتعلقة بتسهيل تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، وقضايا أخرى في الملف نفسه.

وشارك في الاجتماع من الجانب الأمريكي، ممثل الولايات المتحدة الخاص لشؤون سوريا، جيمس جيفري، والمبعوث الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، ومن الجانب الفرنسي، فرانسوا سينيمو، المبعوث الخاص للرئيس، إيمانويل ماكرون.

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أليساندرا فيلوتشي، إنه من غير المنتظر صدور بيان من مكتب دي ميستورا، بشأن فحوى مباحثات اليوم.

وأوضحت فيلوتشي أن دي ميستورا سيقدم معلومات عن اجتماعاته الرسمية مع مسؤولي تركيا وروسيا وإيران، مطلع الأسبوع الجاري، وعن اجتماع اليوم في مجلس الأمن الدولي، يوم 18 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقررت وفود الدول الضامنة لمسار أستانة المتمثلة بتركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعها بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، الأربعاء الماضي، تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول اللجنة الدستورية السورية.