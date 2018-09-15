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بومبيو يواصل محادثاته مع بيونغ يانغ لنزع سلاحها النووي

بومبيو يواصل محادثاته مع بيونغ يانغ لنزع سلاحها النووي
السبت ١٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية اميركا مايك بومبيو الجمعة إن المحادثات مع كوريا الشمالية مستمرة في ما يتعلق بنزع سلاحها النووي.

العالم - اسيا والباسفيك

وأوضح بومبيو في مؤتمر صحافي قائلا: "لا نزال نجري مناقشات كثيرة مع كوريا الشمالية لنرى كيف نترجم بالأفعال كل الالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة سنغافورة".

وألغى ترامب نهاية آب/أغسطس زيارة كان سيقوم بها بومبيو لبيونغ يانغ بسبب عدم إحراز تقدم كاف على صعيد نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية ولا تزال العملية تراوح مكانها منذ اسابيع.

لكن الرئيس الأميركي تلقى رسالة "إيجابية جدّاً" من الزعيم الكوري الشمالي يعرب فيها كيم جونغ-أون عن رغبته في عقد لقاء جديد معه بعد قمتهما في سنغافورة، فيما وعدت سيئول بالقيام بدور الوسيط، داعية الى اتخاذ "قرار جريء" بشأن الاسلحة النووية.

وأكد بومبيو الجمعة أن واشنطن "مصممة أكثر من أي وقت مضى على مواصلة تطبيق" القرارات الدولية ضد البرامج النووية والبالستية لنظام كوريا الشمالية.

وقال: "نعتقد أنها (القرارات الدولية) في صلب جهود الرئيس ترامب لإقناع الرئيس كيم بأنّ النزع التام والكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية أمر ضروري".

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