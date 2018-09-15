البث المباشر
مراسل العالم:مقتل وجرح عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي بتفجير حقل ألغام في تجمعاتهم قبالة موقع الإم بي سي بجيزان
مراسل العالم: تحالف العدوان السعودي يقصف مستودعا لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة كيلو 16 بالحديدة غربي اليمن
ا ف ب: مقتل 20 عنصرا من " قوات سوريا الديموقراطية" في هجوم لـ"داعش" شرقي سوريا
مراسلة العالم: مدفعية الاحتلال تقصف مرصدا للمقاومة شرق حي الشجاعية وتدمره بالكامل
مصادر فلسطينية: شهيد ثالث برصاص الاحتلال في قطاع غزة
مراسلة العالم: اعتقال فلسطينيين اثنيين خلال تصديهم لجرافات الاحتلال في الخان الاحمر
مراسلة العالم: جيش الاحتلال يعتدي بشكل وحشي على الفلسطينيين المتصدين للجرافات في الخان الاحمر في هذه الأثناء
مراسلة العالم: العشرات من الفلسطينيين يتصدون لجرافات الاحتلال التي تحاول اغلاق الطرق المؤدية للخان الأحمر
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يرتكب مجزرة جديدة في منطقة كيلو 16 وانباء عن عدد من الضحايا
مراسل العالم: استشهاد 8 يمنيين في جريمة جديدة لتحالف العدوان في منطقة كيلو16 بمديرية الحالي في الحديدة

اسقاط “توماهوك” الأمريكية .. التدريب في بحر قزوين والتنفيذ بسوريا

اسقاط “توماهوك” الأمريكية .. التدريب في بحر قزوين والتنفيذ بسوريا
السبت ١٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

تفاقم الوضع في إدلب يهدد ببدء معركة حقيقية بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا.

العالم - سوريا

والولايات المتحدة مستعدة لاستخدام أي فرصة لشن ضربة صاروخية ضد القوات السورية، من أجل منع تحرير المحافظات الشمالية المهمة استراتيجياً من المسلحين. ومن أجل تحقيق هذا، سوف تنظر واشنطن في “هجوم كيماوي”، مزعوم لاتهام دمشق فيه.

وضرب القوات الأمريكية على سوريا صواريخ “توماهوك” مرتين- في أبريل 2017 وفي أبريل 2018 يؤكد جدية نوايا البيت الأبيض. وفي هذه المرة أعلن دونالد ترامب أن الصواريخ الأمريكية قد تطير باتجاه القوات الروسية والإيرانية الموجودة في سوريا (المتواجدة هناك بالاتفاق مع السلطات السورية)، بعكس القوات الأمريكية التي يعتبر وجودها احتلال.

ماذا يمكن أن يحدث إذا طارت صواريخ “توماهوك” نحو القاعدة الجوية الروسية “حميميم”؟

كتب سيرغي مارجيتسكي في موقع توب كور الروسي أن السماء فوق القاعدة الجوية “حميميم” تغطيها أربع خطوط دفاعية. على الخط الأول المنظومة الحديثة “إس-400″، وعلى الخط الثاني سرب من البحرية الروسية التي وصلت إلى السواحل السورية للمشاركة في المناورات. والخط الثالث تغطيه طرادات “فارياغا” و”مارشال أوستينوف” بمساعدة إس-300 “فورت” ومنظومات الدفاع الجوية السورية “بوك-أم2أيه” الروسية الإنتاج.

وعلى الخط الرابع القوات السورية المسلحة ب إس-125 “بيتشورا-2أم” كذلك الروسية الصنع. وأقرب منظومة إلى القاعدة “بانتسير-إس1” التي صدت هجمات الطائرات من دون طيار مرارا وتكرارا.

وكذلك يمكن استخدام المنظومات الصاروخية المحمولة والعسكريين في قاعدة “حميميم” عند الضرورة.

وأكد الخبراء أن السوريين والروس لن يكونوا فريسة سهلة لصواريخ كروز الأمريكية، وقد انتهت أيام قصف يوغسلافيا من دون عقاب في عام 1999.

ويقول الخبراء الروس: “نحتاج لصاروخين مضادين من أجل الإصابة المحققة لصاروخ مجنح واحد. ويجب أن يكون عدد وسائل إطلاق النار عند المدافعين على الأقل ضعفي عدد الصواريخ المجنحة عند المهاجمين”.

ويعلم الجيش الأمريكي عدد وسائل الدفاع الجوي الروسية والذخيرة. وقد وصلت مدمراتهم وغواصاتهم التي تحمل ما لا يقل عن مائتي صاروخ “توماهوك” إلى السواحل السورية. وفي الوقت الحالي، لا يوجد لدى أي جانب من الجانبين (اللذين قد يتصادمان) ميزة كاملة. فإيقاف صواريخ “توماهوك” ممكن فقط عبر التنسيق بين جميع القوات — الدفاع الجوي للقوات البرية والأسطول، وكذلك الطائرات العسكرية الروسية. وقد تدربت السفن الروسية في الآونة الأخيرة في بحر قزوين على مهمة مماثلة.

وربما تدمر أنظمة الدفاع الجوي الروسية كل أو معظم الصواريخ الأمريكية المطلقة، وحينها ستكون هذه ضربة خطيرة على الجيش الأمريكي، وهو ما قد يفسر التأخر في اتخاذ القرار.

المصدر : شام تايمز

روابط ذات صلة

غواصة أمريكية ذرية بصواريخ توماهوك إلى شرق المتوسط

روسيا تطوّر وسائط حرب إلكترونية بعد دراسة "توماهوك السوري"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

واخيرا..زوجة المصري محمود ياسين تكشف حقيقة اعتزاله التمثيل

شاهد بالفيديو.. رونالدو يقلد مراسلا تلفزيونيا بطريقة مضحكة

شاهد..كيف يدمر سلاح الجو اليمني المسير أوكار الغزاة!

الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لا يستبعد "تدخلا عسكريا" فى فنزويلا

انتهاء تصويت العسكريين في جولة إعادة الانتخابات بموريتانيا

"رعد السماء".. تزويد الجيش السوري بسلاح لمكافحة الطائرات المسيّرة

بالصور.. ضبط تحفة فضية كبيرة و33 ألف دولار في مطار النجف

جرح 3مدنيين في انفجار القائم واستهداف صالة ألعاب

اسقاط “توماهوك” الأمريكية .. التدريب في بحر قزوين والتنفيذ بسوريا

هل حقاً باتت سوريّة عاجزة، وأسيرة للتفاهمات الإقليمية والدولية؟

المياحي: قيادات تحاول إستمالة النواب بالأموال والمركبات!

وقفة نسائية بمحافظة حجة تنديدا بجرائم العدوان

هل تتطلع الامارات لاستئناف علاقاتها مع دمشق؟

تنافس اكثر من مئتين مرشحة في كردستان العراق على 33 مقعداً

شاهد..إعصار فلورنس يكتسح الساحل الشرقي ويتحول لخطر شديد

تعيين رئيس جديد للاستخبارات النيجيرية

كندا تعمل على مشروع لإصلاح منظمة التجارة العالمية

العثور على مقبرة جماعية للايزيديين في سنجار أعدمتهم "داعش"

تدريس الأمازيغية تثیر جدلا بالجزائر

انفوجرافيك .. سيناريو ترامب لتصفية القضية الفلسطينية

الأکثر مشاهدة