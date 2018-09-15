شاهد..الاعصار فلورنس يقطع  الكهرباء ويدمر المنازل شرقي اميركا

العالم - الاميركيتان

وبلغ مركز الإعصار ولاية نورث كارولينا مصحوبا برياح وصلت سرعتها إلى مئة وخمسين كيلومترا في الساعة قبل أن تتراجع قليلا.

هنا في ويلمنغتون بولاية نورث كارولاينا لقي أربعة أشخاص حتفهم بينهم امرأة ورضيعها بعدما سقطت شجرة على منزلهما بسبب الإعصار .وأغرق الإعصار الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة مع ارتفاع كبير في منسوب مياه البحر قبل أن تتراجع قوته ليتحول إلى عاصفة استوائية لا تزال قادرة على إحداث دمار هائل.

وصدرت تعليمات بإجلاء مليون وسبعمئة الف مليون شخص من المناطق الخطيرة فيما لجأ أكثر من عشرين ألف شخص بالفعل إلى ملاجئ مخصصة للطوارئ.

مسلسل الاعاصير لم تقتصر على الولايات المتحدة وفي الجانب الاخر من الكرة الارضية/ إعصار مانكورت ضرب اليابسة في شمال الفلبين مصحوبا برياح تتجاوز سرعتها مئتي كيلومترا كيلومتر في الساعة وأمطار غزيرة كما سبب انقطاع الكهرباء والاتصالات في بعض المناطق.

إننا خائفون للغاية... يقولون إنه إعصار قوي جدا، ونحن شعرنا بالخوف الشديد من البقاء داخل المنزل وجئنا الى الملاجئ.

وهناك ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص على المسار المباشر للاعصار الذي يتوقع ان يتجه لاحقا الى جنوب الصين وهونغ كونغ.

حيث رفعت السلطات الصينية مستويات الإنذار بسبب العواصف إلى اللون "الأصفر"، وهو المستوى الثاني من نظام التحذير المكون من أربع درجات.

وتقول وسائل إعلام محلية إن خدمات القطارات السريعة ألغيت في بعض المناطق في الجنوب كما طلب من أكثر من خمسين ألف صياد أسماك ونحو احد عشر ألف قارب صيد العودة إلى الموانئ مع اقتراب حلول الإعصار.