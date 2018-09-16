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هاشتاغ "وفاة حسني مبارك" يتصدر تويتر في السعودية!

هاشتاغ
الأحد ١٦ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أنباء عن وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، البالغ من العمر 90 عاما.

العالم - مصر

ودون السعوديون عددا من التغريدات، تجاوز عددها أكثر من 3 آلاف تغريدة، داخل هاشتاغ "#وفاة_حسني_مبارك" في السعودية، بعد انتشار أنباء، صباح اليوم، عن وفاة الرئيس المصري الاسبق، الذي ظل في سدة الحكم لمدة 30 عاما.

وترحم البعض على مبارك، من خلال الهشتاغ، ساخرين من نشر خبر وفاته لعدة مرات!

وشكك مغردون في الشائعة، موضحين أنه دائما ما ترددت أنباء حول وفاة مبارك، إذ تسائل مغرد ساخرا: "هو مات كم مرة"!

وكتبت مغردة أخرى: "الله يرحمه هي رابع مرة يموت"!!

وكتب آخر ساخرا: "يعنى معقول مبارك مات وإحنا كمصريين منعرفش وانتو السعوديين اللي عرفتوا وعملتوا هاشتاغ كمان وبتترحموا عليه؟  شيء غريب والله! لا وفي ناس مصدقة كمان! الرجل حى يرزق والله كفوا عن الإشاعات يرحمكم الله". 

 وكان آخر ظهور للرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في أواخر شهر أغسطس/آب، والتي صدمت الكثير من المستخدمين، بعدما بدت على مبارك علامات الشيخوخة وتقدم العمر.

​يشار إلى أن الرئيس الأسبق لمصر، محمد حسني مبارك، كان قد ظهر لأول مرة قبل عامين مع عائلته في أحد المنتجعات السياحية عقب حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة.

​واحتفل مبارك بعيد ميلاده الـ 90 في 4 مايو/أيار الماضي، وهو من مواليد 1928، وتنحى عن الحكم في فبراير 2011 في أعقاب ثورة يناير.

وكثيرا ما تنتشر شائعات حول وفاة مبارك. 

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