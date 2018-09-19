وفاة الفنان جميل راتب.. مشاهير الفن والإعلام ينعون الراحل!

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وتوالت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل، فور شيوع نبأ رحيل جميل راتب، حيث نشر فنانون تغريدات نعوا فيها الفنان القدير الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع مختلف فئات المجال الفني.

وكان الفنان الراحل قد وصل إلى القاهرة مؤخراً عائداً من رحلة علاج واستقر في مستشفى “الأنجلو أمريكان” بالقاهرة من أجل متابعة حالته الصحية.

الفنانة المصرية روجينا زوجة نقيب الفنانين الراحل كانت من أوائل من بث الخبر ونعى الراحل وقالت: “البقاء لله الفنان جميل راتب فى ذمه الله نسالكم الدعاء بالرحمه والمغفره”.

وانضمت الفنانة زينة لسابقتها في نعي واستذكار قيمة الفنان الكبير وقالت: “البقاء لله فى وفاة الفنان الكبير #جميل_راتب قيمة فنية كبيرة ومدرسة في التمثيل .. ربنا يرحمه يا رب.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوله بالرحمة”.

الفنانة رشا مهدي ترحمت على الفنان كذلك وغردت عبر حسابها قائلة: “الجميل#جميل_راتب في ذمة الله ..كنت محظوظه اني اشتغلت معاه في أول مشواري مسلسل مسألة مبدأ و كان المعلم الفنان المثقف اللي بيضيف لأي عمل و أي مشهد و أي ممثل يقف قدامه .. كلنا اتعلمنا منك كتير الله يرحمه و يصبرنا و أهله و كل محبيه”.

الإعلامي والرياضي المصري أحمد حسام ميدو كان حاضراً في المناسبة الحزينة وغرد قائلاً: “جميل راتب الله يرحمه واحد من الموهوبين الكبار لا أنسى دوره العظيم في الكيف..جيل لن يعوض”.



وشاركت الفنانة السورية ميسون أبوأسعد زملاءها وزميلاتها في الوسط الفني نعي الراحل وقالت: “وداعاً الفنان الكبير #جميل_راتب .. الله .

الكاتب والروائي الإماراتي عبدالله النعيمي قال في رثاء الفنان: “نجم مصري بمواصفات عالمية.. رحمه الله.. في مرحلته الزمنية.. كانت مصر عامرة بالنجوم الكبار جداً جداً”.

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بدورها كانت الصحفية الفلسطينية سامية عايش ضمن مودعي جميل راتب وقالت: “الموت يغيب الفنان القدير #جميل_راتب عن 92 عاما أول فيلم حضرته لجميل راتب كان فيلم “البداية” الرحمة لروحك”.

ورأى الإعلامي والمذيع السعودي مجاهد الأميري أن مصر فقدت عموداً فنياً رئيساً في المجال الفني، وقال: “#الفن يفقد احد اعمدته في مصر.. وفاة الفنان المصري جميل راتب عن عمر 92 عام”.

الإعلامي سمير فقيه نعى الراحل راتب معدداً مآثره وقال: “البقاء لله … الجميل ترجل عن جواده… الفنان الكبير جميل راتب في ذمة الله صلاه الجنازة من الجامع الازهر بعد صلاة الظهر… لا إله إلا الله وحده لا شريك له ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه … خالص التعازي لأسرته في مصر و كل العالم العربي”.

يذكر أن جميل راتب ولد في القاهرة لأب مصري مسلم و أم مصرية صعيدية هي ابنة شقيق الناشطة المصرية هدى شعراوي، وليس كما يشاع أنه من أم فرنسية، كلٌ منهما من أسرة غنية محافظة.

وأنهى راتب دراسة التوجيهي في مصر وكان عمره 19 عامًا، دخل مدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة الأولى سافر إلى باريس لإكمال دراسته، ثم دخل مجال الفن ليتألق في العديد من الأدوار والأعمال المصرية والعربية والأجنبية.