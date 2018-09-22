البث المباشر

مصر تصدر بيانا رسميا بشأن إجراء قوات البحرية التركية

مصر تصدر بيانا رسميا بشأن إجراء قوات البحرية التركية
السبت ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن القوات البحرية التركية احتجزت سفينة صيد قبرصية على متنها ٥ بحارة مصريين قرب سواحل منطقة قبرص الشمالية التي تسيطر عليها تركيا، وأنه تم احتجاز السفينة حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت قبرص.

العالم - مصر

وأوضح أن السفارة المصرية في قبرص قد أفادت بأن المسئولين بوزارة الخارجية القبرصية أبلغوا السفارة في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت قبرص باحتجاز السفينة والبحارة المصريين.

وأضاف أبو زيد، أن السيدة السفير مي طه خليل سفير مصر في قبرص قد قامت على الفور باجراء عدة اتصالات مع المسئولين القبارصة المعنيين بالموضوع، حيث أفادوا بأنهم قاموا بتقديم طلب رسمي لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص UNFICYP، وذلك للاحتجاج على احتجاز سفينة الصيد القبرصية والمطالبة بالمساعدة في الإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين.

كما أعلن عن أسماء البحارة المصريين المحتجزين وهم: عبده إبراهيم عيد إبراهيم الجندي، أحمد فرج طه الزاهد، سامح صبحي علي محرم، عبدالرؤوف الدايد عبد الرحمن، عمرو محمود عبدو محمد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية على أن الوزارة سوف تواصل اتصالاتها على مدار الساعة عبر السفارة المصرية في قبرص مع وزارة الخارجية القبرصية وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص من أجل الإفراج عن البحارة المصريين.

روابط ذات صلة

مصر: كافة البضائع المستوردة من تركيا معفاة من الرسوم الجمركية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

اعتداء ارهابي خلال العرض العسكري في اهواز

شاهد بالفيديو.. الاستعراض العسكري للبحرية الايرانية في الخليج الفارسي

"هيومن رايتس": السعودية تسعي لإلغاء التحقيقات باليمن

الخرطوم وجوبا تؤكدان المضى في تعزيز التعاون وتحريك المسائل العالقة بينهما

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يدعو لوقف القتال في طرابلس

كيف تكشف الردارات السورية العدو من الصديق ؟

هل تعلم ماذا عليك أن تفعل بعد ممارسة الرياضة؟

استعراض عسكري ايراني قرب مضيق هرمز.. ما رسالته؟

هكذا اهان ترامب ثانية الدول العربية في الخليج الفارسي

الداعية الكويتي "طارق سويدان" يفتح النار على معتقلي "العودة"

اسم "محمد" يتصدر قائمة الأسماء في لندن ويكتسح بريطانيا

بمراسم احياء ذكرى الدفاع المقدس روحاني: ترامب سيفشل في مواجهتنا كما فشل صدام

شاهد.. انطلاق فعاليات اسبوع الدفاع المقدس في ايران

تركيا: لم نطلب لقاء بين أردوغان وترامب

مصر تصدر بيانا رسميا بشأن إجراء قوات البحرية التركية

الأردن: قرار واشنطن بشأن الأونروا محاولة لتصفية القضية الفلسطينية

عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الحسين

فرقة العباس: منعنا مجاميع ارهابية من التقرب لكربلاء خلال عاشوراء

مصدر: وصول وفد أمني مصري إلى غزة السبت

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: مسيرات العودة مستمرة ومتصاعدة حتى فك الحصار عن غزة

الأکثر مشاهدة