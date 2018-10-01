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وفد حماس يلتقي القيادة المصرية في القاهرة اليوم الاثنين

وفد حماس يلتقي القيادة المصرية في القاهرة اليوم الاثنين
الإثنين ٠١ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

يواصل وفد موسع من قيادة حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري لقاءاته مع القيادة المصرية في القاهرة يوم الاثنين.

العالم - مصر

وعقد وفد حماس الأحد لقاء مطولا مع الجانب المصري في مقر قيادة المخابرات لبحث جملة من القضايا التي تهم الطرفين.

ووصفت "حماس" لقاءات اليوم التي شارك فيها أعضاء المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وخليل الحية ونزار عوض الله وعزت الرشق وحسام بدران وروحي مشتهى، والقيادي في الحركة طاهر النونو، بأنها "عميقة ولمس فيها تفهم وتقارب لمواقف الطرفين".

واستقبل وفد من قيادة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في غزة وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى في الـ 22 سبتمبر، وناقش الطرفان العديد من القضايا، خاصة نتائج الجهود المصرية في ملف المصالحة وآفاق العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والحصار الإسرائيلي على غزة.

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