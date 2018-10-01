مصر تطلب من مواطنيها المغادرين إلى الأردن أن يحتاطوا لهذا الأمر!

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وورد في بيان للخارجية المصرية اليوم: "يأتي هذا التحذير في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين المسافرين للخارج، وعلى خلفية ما يلاحظ من ازدياد أعداد المواطنين الموقوفين في المطارات ومنافذ الوصول بالمملكة الأردنية الهاشمية، لحيازتهم أدوية محظورا حملها في الأردن بلا وصفة طبية معتمدة".

وأهاب بيان الخارجية المصرية "بالمواطنين المصريين المسافرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية ضرورة الحصول على وصفة طبية للأدوية الموصوفة لهم بمعرفة الطبيب منعا لتعرضهم للمساءلة القانونية".

وأوضح البيان أن "المادة الفعالة التي تدخل في تصنيع تلك الأدوية المحظورة هي مادة بريجابالين Pregabalin، التي يتم تداولها في مصر بأسماء تجارية مختلفة".