ردا على آل الشيخ ومرتضى منصور.. الأهلي يصدر 5 قرارات "نارية"!

العالم - رياضة

وأكد الأهلي في بيان أن مجلس الإدارة تحمل الكثير من التجاوزات والادعاءات الكاذبة في حق النادي وجماهيره ومسؤوليه خلال الفترة الأخيرة وأنه التزم ضبط النفس أمام كل ذلك.

وجاء في البيان "التزمنا ضبط النفس اتساقا مع قيم الأهلي ومبادئه منعا لإحداث احتقان وفتنة بين الجماهير إلا أن صبر الأهلي نفذ وسط استمرار التجاوزات لدرجة فاقت كل الحدود لذا قرر الرد بشكل قانوني على كل من تجاوز في حق النادي ومسؤوليه".

وجاءت قرارات الأهلي الخمسة على النحو التالي:

_مطالبة اتحاد الكرة بسرعة الرد على الخطاب الموجه لهم عقب أزمة مباراة الفريق مع الإنتاج الحربي بالدوري.

_تشكيل لجنة قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من تجاوز في حق الأهلي ومجلس إدارته.

_اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بالخطابات الواردة من شركتي "صلة" و"سبورتا" لفسخ تعاقدهما مع الأهلي.

_ إرسال نسختين من لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي إلى اللجنة الأولمبية لنشرها في الجريدة الرسمية للنادي الأهلي.

_طلب حكام أوروبيين لإدارة كل مباريات الأهلي في بطولة الدوري حتى نهاية الموسم.



