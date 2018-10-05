البث المباشر
ا ف ب:فتح تحقيق في فرنسا بعد اختفاء رئيس الانتربول الصيني الجنسية
القوات اليمنية تشن عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان بمنطقة الجرجور في نهم وتوقع في صفوفهم قتلى وجرحى
وزير الخارجية الايراني: ندين كل اشكال الهجمات التي تستهدف المدنيين او استخدامهم كدروع بشرية
الجيش اليمني واللجان الشعبية يكبدان المرتزقة قتلى وجرحى باستهدافهما مواقعهم في هضبة جميل بجبهة قيفة في البيضاء
مراسل العالم في صنعاء: طيران العدو يشن 3 غارات على معسكر الصمع بمديرية أرحب‎
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وتغلق حاجز بيت فوريك شرق نابلس بالضفة
الجيش واللجان الشعبیة يستهدفون المرتزقة بعدد من قذائف المدفعية مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقتهم وتدمير مدرعة في الكيلو 16
ا ف ب:فتح تحقيق في فرنسا بعد اختفاء رئيس الانتربول الصيني الجنسية
نائب قائد الحرس الثوري: الحرب علمتنا ان نكون اقوياء على قدر الحاق الهزيمة بالقوى الكبرى وسنفرض على اميركا هزيمة أخرى
الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق لي ميونغ-باك بالسجن 15 عاما بتهمة الفساد
/news/3817386/اتفاق-مصري-أردني-قد-يقضي-على-حلم-اسرائيل|/news/3817386

اتفاق مصري أردني قد يقضي على حلم اسرائيل

اتفاق مصري أردني قد يقضي على حلم اسرائيل
الجمعة ٠٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

تخطط مصر لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن عبر منظومة أنابيب غاز، والتي تطمح "إسرائيل" لضخ الغاز إلى مصر أيضا، ما قد ينسف خطط "إسرائيل" في مجال الطاقة.

العالم - مصر

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في مقال نشرته أمس الخميس، أن اتفاق الغاز الذي أبرمته مصر والأردن قد يقوض حظوظ حقل ليفياثان الإسرائيلي، والذي تنوي "إسرائيل" تصدير غازه إلى مصر.

وأوضحت الصحيفة أن القاهرة ستصدر الغاز الطبيعي إلى الأردن عبر خط أنابيب غاز يمتد عبر سيناء، ما يلقي بظلال الشك على تطلعات كونسرتيوم يضم "نوبل إنرغي" الأمريكية و"ديليك دريلينغ" الإسرائيلية لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

والأسبوع الماضي، أعلنت "ديليك دريلينغ" و"نوبل إنرغي" أنهما عقدتا صفقة للاستحواذ على 39% من "غاز شرق المتوسط"، الشركة التي تملك أنابيب الغاز الممتدة إلى مصر.

ونقل موقع "ديلي نيوز إيجيبت" عن مصدر في وزارة البترول المصرية قوله إن القاهرة أتمت المفاوضات لبيع الغاز إلى مرفق الطاقة الأردني "نيبكو".

ولفت المصدر إلى أن حجم الصادرات المنصوصة في الاتفاق يبلغ 250 قدم مكعب يوميا، أي قرابة 2.5 مليار متر مكعب سنويا وهو يعادل حوالي 75% من استهلاك الغاز السنوي في الأردن.

ووفقا للمصدر فإن مصر بهذا الاتفاق تخطو الخطوة الأولى لأن تصبح مركزا إقليميا لتوزيع الطاقة، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في وقت لاحق.

وأضاف التقرير أن "نيبكو" هو أحد أكبر زبائن حقل ليفياثان لذلك فإن الاتفاق مع مصر قد يقوض الخطط المتعلقة بتطوير حقل الغاز الإسرائيلي".

روابط ذات صلة

محلل مصري: نزاع كويتي سعودي قد ينفجر في أي لحظة..

مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج

مصر توقف استيراد الغاز في نهاية أكتوبر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مع ازدياد أعداد المنسحبين منه... "فيسبوك" يمنح فرصة أخيرة لمستخدميه

من هي العراقية نادية مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام؟

ارتفاع قضايا الإفلاس التجاري إلى 151 حالة سنويا بالسعودية

هذا ما فعلته "تحرير الشام "بمتظاهرين خرجوا ضدها في كفر حلب

بالفيديو .. جندي سوري يلقي قنبلة على زملائه والسبب غير متوقع!

العميد سلامي: الضربة الصاروخية الى قلب الارهابيين أثبتت اقتدار ايران

أردوغان يكشف: هذا ما فعلته واشنطن للارهابيين في سوريا

احمد الصافي: الإصلاح لن يكون بالقوة وكم من حاكم فشل بذلك

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يعلن عن مبادرة لإنهاء الإنقسام

اصابة عدد من المتظاهرين برصاص الاحتلال شرق غزة

التونسي الجزيري يفجر مفاجأة في بطولة بكين

توافد آلاف الفلسطينيين الى شرق غزة في جمعة "الثبات والصمود"

صالح والحلبوسي يهنأن نادية مراد بحصولها على جائزة نوبل للسلام

مسؤول ليبي يكشف تفاصيل تجارة بلاده النفطية مع روسيا

اختفاء مدير الإنتربول خلال زيارته الى الصين!

اتفاق مصري أردني قد يقضي على حلم اسرائيل

الكويت يعتذر رسميا للبنان والسبب...

الشرطة السعودية تعتدي بإطلاق النار والضرب على متظاهرين بشركة أزميل

ترامب يكشف تفاصيل محادثته الاخيرة مع الملك السعودي

تقنية حديثة تساعد على الكشف عن الأزمات القلبية قبل حدوثها بسنوات

الأکثر مشاهدة