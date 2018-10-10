قائد مغاوير البحرية الايرانية: اشتبكنا اكثر من 200 مرة مع القراصنة

العالم - ايران

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء "فارس"، أشار العميد مرتضى درخوران الى انجازات مغاوير القوة البحرية خلال الحرب المفروضة (التي فرضها صدام على ايران من 1980 الى 1988) من قبيل الدفاع المستميت عن مدينة خرمشهر، وتدمير منصتي البكر والأمية في مياه الخليج الفارسي، وتوفير الحراسة للسفن الايرانية إبان الحرب.

وقال العميد درخوران: اننا جاهزون لتنفيذ العمليات في أي مكان من العالم، وعلى سبيل المثال، نفذنا احدى عملياتنا على مسافة 2000 كيلومتر عن سواحل ايران في آذار/مارس 2012، حيث قمنا بإنقاذ سفينة اختطفها القراصنة، في عمليات اطلق عليها اسم "الرعد".

وأضاف: منذ عام 2009 بعد بدء ظاهرة القرصنة المشؤومة في منطقة خليج عدن، وحتى الآن، وفرنا الحراسة لـ2218 سفينة، واشتبكنا 204 مرات مع القراصنة، وجميع هذه الاشتباكات كانت ايجابية وناجحة، وخلافا لبعض الدول الاخرى وحتى الدول الكبرى، لم ندفع اي غرامة للقراصنة.

واوضح: ان المهمة الرئيسية لدورياتنا البحرية تتمثل في حراسة السفن الايرانية او التابعة لإيران، الا اننا نبادر لمساعدة السفن الاجنبية اذا طلبت منا ذلك، مثلما حصل في عمليات "رعد2" حيث انقذنا سفينة صينية من القراصنة.

وأردف: ان المشاركة المقتدرة مغاوير القوة البحرية في توفير الحراسة للسفن، أدت الى ان تحظى الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم بأكثر خطوط الملاحة البحرية أمناً.