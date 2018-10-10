اعتقال نجل محمد مرسي..والسبب

العالم - مصر

ونقلت تلك الوسائل عن زوجة محمد مرسي ان السلطات المصرية اعتقلت الاربعاء عبد الله النجل الأصغر للرئيس المصري المعزول.

وفي وقت لم يكشف فيه الاعلام المصري عن سبب ايقاف عبد الله مرسي، ولم يصدر اي تعليق رسمي من السلطات المصرية حول ذلك، قال ناشطون ان ايقافه جاء بعد حوار له مع وكالة أسوشيتد برس الإخبارية ، والذي قال فيه ان معنويات مرسي مرتفعة وثابت على موقفه، وانه في عزلة تامة وبلا رعاية صحية وينام على الأرض.

يذكر انه سبق وان قضى عبدالله عاماً داخل السجن كعقوبة مقررة عليه، جراء توجيه تهمة "تعاطي المخدرات" له ولزميل له من قبل السلطات المصرية، وهي التهمة التي نفتها عائلة مرسي.