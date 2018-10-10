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/news/3825796/1600-مراسل-وصحفي-ايراني-وأجنبي-يغطون-مراسم-الأربعين|/news/3825796

المتحدث باسم اللجنة المركزية للأربعين..

1600 مراسل وصحفي ايراني وأجنبي يغطون مراسم الأربعين

1600 مراسل وصحفي ايراني وأجنبي يغطون مراسم الأربعين
الأربعاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

 قال المتحدث باسم اللجنة المركزية للأربعين «علي علوي» اليوم الاربعاء: إنّ الف و600 مراسل وصحفي ايراني وأجنبي سيقومون بتغطية مراسم أربعينيه الامام الحسين (سلام الله عليه) فضلاً عن مشاركة 400 قناة تلفزيونية من 43 بلداً في هذه التغطية الاعلامية.

العالم - ايران

وخلال كلمة ألقاها في الملتقى الثاني بمناسبة ذكرى الأربعين أضاف علوي بأنّ 1200 خبير أجنبي سيشاركون في البث المباشر لمَشاهد مراسم الاربعين بواسطه أجهزة البث الحي (اس إن جي).

كما أعلن هذا المسؤول الايراني عن تقديم خدمة الإنترنت السريعة في طريق النجف الاشرف وكربلاء المقدسه وبثّ برامج «إذاعة الأربعين» بعدة لغات بتصريح قانوني من السلطات العراقية والتنسيق معها.

وسيتم بثّ برامج اذاعية من مقر ميرجاوَه للزائرين الوافدين من أفغانستان وباكستان ومعابر شلمجه وجزابه ومهران الايرانية وكذلك من محافظتي كردستان وآذربايجان الغربية الايرانيتين لتساعد الزوار على تحديد مسارات الإنطلاق نحو مدينتَي كربلاء المقدسه والنجف الاشرف والأماكن الاُخرى التي يقصدونها للزيارة.

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