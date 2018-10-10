1600 مراسل وصحفي ايراني وأجنبي يغطون مراسم الأربعين

العالم - ايران

وخلال كلمة ألقاها في الملتقى الثاني بمناسبة ذكرى الأربعين أضاف علوي بأنّ 1200 خبير أجنبي سيشاركون في البث المباشر لمَشاهد مراسم الاربعين بواسطه أجهزة البث الحي (اس إن جي).

كما أعلن هذا المسؤول الايراني عن تقديم خدمة الإنترنت السريعة في طريق النجف الاشرف وكربلاء المقدسه وبثّ برامج «إذاعة الأربعين» بعدة لغات بتصريح قانوني من السلطات العراقية والتنسيق معها.

وسيتم بثّ برامج اذاعية من مقر ميرجاوَه للزائرين الوافدين من أفغانستان وباكستان ومعابر شلمجه وجزابه ومهران الايرانية وكذلك من محافظتي كردستان وآذربايجان الغربية الايرانيتين لتساعد الزوار على تحديد مسارات الإنطلاق نحو مدينتَي كربلاء المقدسه والنجف الاشرف والأماكن الاُخرى التي يقصدونها للزيارة.