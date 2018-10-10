ايران توضح اليوم آراءها في لاهاي حول شكواها ضد اميركا

العالم - ايران

وبدأت محكمة لاهاي منذ أمس الأول الاثنين بحث شكوى ايران ضد الادارة الاميركية بشأن تجميد أرصدة وأموال البنك المركزي الايراني وفرض قيود غير قانوني ضده وسائر الشركات الايرانية، وسيستمر ذلك الى بعد غد الجمعة.

وحسب الجدول الزمني، قدمت الولايات المتحدة الاميركية وجهات نظرها بشأن عدم صلاحية محكمة لاهاي بالنظر في هذا الملف، واليوم الابعاء، ستقدم الجمهورية الاسلامية الايرانية وجهات نظرها بشأن شكواها ضد اميركا، والرد على وجهات النظر الاميركية.

كما سيقوم الجانبان يومي الخميس والجمعة ببيان وجهات نظرهما بشكل منفصل مرة اخرى بشكل شفاهي.

وحاولت اميركا خلال جلسة الاستماع، طرح مزاعم سياسية بما فيها اكذوبة دعم ايران للارهاب وتحميلها مسؤولية بعض العمليات ضد اميركا، لتبرر اجراءاتها وممارساها غير القانونية والاحكام غير المبررة بتجميد اموال وأرصدة ايران خارج البلاد بما فيها البنك المركزي، وفرض قيود على الرعايا والشركات الايرانية التجارية.