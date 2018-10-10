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البنك المركزي يكشف عن ديون ايران الخارجية

البنك المركزي يكشف عن ديون ايران الخارجية
الأربعاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

 أفادت آخر إحصائيات نشرها البنك المركزي الايراني اليوم الأربعاء بأنّ ديون ايران الخارجية بلغت 10 مليارات و441مليون دولار مع التأكيد على أنّ هذه الديون تُعتبر قليلة جداً مقارنة بالعوائد النفطية الايرانية.

العالم - ايران

وكان الإنتاج النفطي الايراني اليومي من 21 مارس حتى 21 مايو 2018 بلغ 3ملايين و805 براميل يتم تصدير مليونين و390 الف برميل منه يومياً.

وبلغت نسبة الصادرات الايرانية غير النفطية 10 مليارات و60 مليون دولار مقابل استيراد ايران 11 مليارا و253 مليون دولار من السلع.

وكان إجمالي التصدير الايراني النفطي وغير النفطي خلال هذه الفترة بلغ 29 مليارا و336 مليون دولار وإجمالي الاستيراد بلغ 11 مليارا و885 مليون دولار.

و أفادت التقارير الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي الايراني بأنّ ديون البلد حتى 21 يونيو 2018 بلغت 3مليارات و957 كقروض قصيرة الأمد و6 مليارات و484 مليون دولار كقروض متوسطة وبعيدة الأمد.

ويرى الخبراء الاقتصاديون بأنّ الديون الخارجية تدلّ على إعتبار وكفاءة البلد المَدين وثقة الدول الاخرى به وهي في نفس الوقت دلالة على رؤية مستقبلية ايجابية في شأن التبادل التجاري والاقتصادي الذي سيقوم به البلد المَدين مع باقي دول العالم.

وبفضل إزالة الحظر وفتح طرق للتبادل المالي والمصرفي بعد التوقيع على الإتفاق النووي استطاعت ايران من 21 مارس 2017 حتي 21مارس 2018 التفاوض مع مصارف ومؤسسات مالية ناشطة في باقي الدول لتوقّع عقود مع الصين وكوريا الجنوبية والنمسا والدنمارك وروسيا وايطاليا تبلغ قيمتها 40 مليار دولار.

وبيّنت مؤشرات الاقتصاد الايراني من 21 مارس حتى 21 مايو 2018 نمواً قدره 1.8 بالمائة في إجمالي الإنتاج المحلي مع إعتبار العوائد النفطية.

وبلغت نسبة التضخم حتى 21 يونيو هذا العام 13.7 بالمائة وبلغت نسبة السيولة نمواً قدره 3.4 بالمائة كما بلغت نسبة البطالة 12.1 بالمائة في البلاد.

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