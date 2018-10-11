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الخارجية الايرانية:اعتقال وتسليم الدبلوماسي الايراني مؤامرة من زمرة ارهابية تقيم بفرنسا لاستهداف العلاقات بين ايران واوروبا
الخارجية الايرانية تستدعي السفير الالماني احتجاجا على تسليم بلاده دبلوماسيا ايرانيا الى بلجيكا
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على خلفية قرار محكمة المانية بتسليم دبلوماسي ايراني لبلجيكا

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الالماني بطهران

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الالماني بطهران
الأربعاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بانه تم استدعاء السفير الالماني بطهران الى الخارجية احتجاجا على قرار اصدرته محكمة المانية بتسليم دبلوماسي ايراني الى بلجيكا.

العالم - إیران

وقال قاسمي في تصريح له اليوم الاربعاء، ان مساعد الوزير ومدير عام شؤون اوروبا في وزارة الخارجية قد اعلن خلال هذا الاستدعاء احتجاج ايران الشديد على اعتقال وسجن وتسليم الدبلوماسي الايراني (لبلجيكا)، واعتبر ذلك ناجما عن مؤامرة مفبركة من قبل اعداء العلاقات بين ايران واوروبا وهي بلا شك مخطط لها من قبل الجماعة الارهابية المقيمة في فرنسا (زمرة خلق الارهابية).

وجرى التاكيد في اللقاء بان "هذه المؤامرة تاتي في سياق تخريب العلاقات بين ايران واوروبا وتعد تحركا استعراضيا للتعويض عن هزائم جماعة النفاق الارهابية والكيان الصهيوني ونحن نعتقد بان هذا السلوك خارج عن الاعراف تجاه دبلوماسية بلادنا ومناقض للقواعد المعترف بها للحقوق الدبلوماسية وان الجمهورية الاسلامية الايرانية تطالب بعودة الدبلوماسي الايراني الى البلاد سريعا، ولاشك ان هذه المؤامرة بحاجة الى دراسة مسهبة ودقيقة".

واكد مدير عام شؤون اوروبا في الخارجية الايرانية مخاطبا السفير الالماني ميشائيل كلور برشتولد، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبهدف صون مبادئ القوانين الدولية وفي سياق مواجهة مختلف اشكال الارهاب، تحتفظ لنفسها بحق المتابعات القانونية والسياسية وستنفذ قرارها المناسب في هذا الصدد في الوقت اللازم.

يذكر ان المحكمة العليا في بومبرغ في المانيا قد اصدرت اخيرا بيانا اعلنت فيه موافقتها على تسليم السكرتير الثالث للسفارة الايرانية في النمسا اسدالله اسدي الذي كان قد اعتقل قبل عدة اشهر في المانيا بذريعة فارغة وسيناريو مفبرك، الى بلجيكا.

ويوم امس اعلنت وسائل الاعلام في المانيا نقلا عن النيابة الالمانية بانه تم يوم امس تنفيذ القرار وجرى تسليم الدبلوماسي الايراني الى بلجيكا.

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