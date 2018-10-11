النيابة المصرية تخلي سبيل نجل مرسي الأصغر بكفالة مالية

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وأوضح عبد المقصود في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، مساء يوم الأربعاء، أن "عبد الله تم توقيفه صباح اليوم، وجرت إحالته لنيابة أمن الدولة العليا (جهات تحقيق عليا)".

وأضاف أن النيابة قررت إخلاء سبيل عبد الله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولارا أمريكيا) على ذمة التحقيقات في اتهامات موجهة إليه بينها الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي نفت مرارا انتهاج العنف.

وتابع عبد المقصود: "لم تتضح بعد كيفية إتمام قرار النيابة بإخلاء سبيله أو المكان الذي سيطلق منه سراحه (مقر النيابة أم مركز الشرطة)".

ولم تعلن السلطات المصرية حتى الآن أي تفاصيل بخصوص توقيف عبد الله أو إخلاء سبيله.

وعبد الله محمد مرسي هو النجل الأصغر من بين الأبناء الـ5 للرئيس المصري وليس الأول الذي يتعرض للتوقيف، إذ تم احتجاز شقيقه أسامة في أواخر 2016 بتهمة "التحريض على العنف" ولا يزال قيد الحبس.