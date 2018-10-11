تحرير 3 رهائن اجانب واعتقال خاطفيهم في زاهدان

العالم - ايران

وقال العميد قنبري في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" في زاهدان، الیوم الخمیس، انه وبعد تلقي معلومات قبل نحو 3 اسابيع عن اختطاف 3 رعايا اجانب في مدينة خاش تولى فريق من شرطة الامن العام متابعة الموضوع.

واضاف، انه عند دراسة الملف بدقة تبين ان الرعايا الاجانب الثلاثة البالغ اعمارهم بين 20 الى 25 عاما قد دخلوا البلاد بصورة غير شرعية وانه تم اختطافهم كرهائن حين نقلهم من قبل مهربي البشر من المناطق الحدودية الى وسط البلاد، وان الخاطفين قد طلبوا في اتصال مع اسرهم في الجانب الاخر من الحدود فدية قدرها 400 مليون ريال مقابل الافراج عنهم.

واضاف، ان القوى الامنية وسعت دائرة تحرياتها واستخدمت اساليب استخبارية خاصة توصلت من خلالها الى وكر الخاطفين يوم امس الاربعاء في ضواحي مدينة زاهدان.

واوضح العميد قنبري انه وبعد التنسيق القضائي تمت محاصرة وكر الخاطفين ومن ثم القيام بعملية مباغتة اسفرت عن اعتقال الخاطفين الاثنين اللذين كشفا عن المكان الذي احتجزا الرهائن فيه.