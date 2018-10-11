حصيلة ايران تجاوزت 100 ميدالية

العالم - ايران

ففي نهاية منافسات اليوم الخميس وهو اليوم الخامس من الدورة حصلت البعثة الرياضية الايرانية لغاية الان على 39 ميدالية ذهبية و 31 فضية و 31 برونزية، من ضمنها 62 ميدالية في العاب القوى والتي كانت لها الحصة الاكبر.

کما ان السباح الایراني شاهين ايزديار حصد 5 ميداليات ذهبية وواحدة فضية وبامكانه رفع رصيده يوم غد ايضا.

ومازالت ايران في المركز الثالث برصيد (39 ذهبية و 31 فضية و 31 برونزية) فيما تحتل الصين الصدارة برصيد (131 ذهبية و 64 فضية و 48 برونزية) وتاتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد (43 ذهبية و 37 فضية و 34 برونزية).

وكانت البعثة الرياضية الايرانية قد احرزت 80 ميدالية في غوانجو بالصين في دورة العام 2010 ، و 120 ميدالية في اينجون بكوريا الجنوبية عام 2014 .