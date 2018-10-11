مصر ترد على مزاعم تعذيب وإخفاء مواطن أمريكي

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وأوضحت المصادر وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أن المتهم مطلوب في القضية رقم 137 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا باسم "ولاية سيناء الثانية"، التي لا تزال قيد التحقيق.

وأكدت المصادر أنه تم تجديد حبس المتهم المذكور بأوامر قضائية، في إطار سيادة القانون والضمانات الكاملة والإجراءات القانونية الواجب اتباعها وفقا للقانون المصري والتزامات مصر الدولية، وأنه يحصل على كافة الحقوق والضمانات المكفولة له وفقاً للقانون، بما في ذلك تلقي الزيارات ومقابلة محاميه.

وأشارت المصادر إلى أن المواطن المصري الأمريكي تلقى "ثلاث زيارات من ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة حتى الآن"، وحضر محاميه كافة مراحل التحقيق، علما بأنه لم يتم التقدم لجهات التحقيق المصرية من قبل محاميه بطلب لتوقيع الكشف الطبي عليه أو النظر في وجود أي ادعاءات بممارسة جهات التحقيق أيا من أشكال التعذيب بحق المتهم.

وتشير التحقيقات الجارية، إلى أنه تم استقطاب خالد حسن من قبل أحد قيادات الجماعات التكفيرية الإرهابية، كما تشير الدلائل إلى وقوف المجموعة التكفيرية المشار إليها وراء العديد من الهجمات الإرهابية ضد منشآت القوات المسلحة والشرطة واعتناق أعضائها أفكارا متطرفة تستحل دماء الأقليات، وتقوم بتدريب مجموعات انتحارية لاستهداف المنشآت الحيوية للبلاد.

وكان متحدث باسم السفارة الأمريكية في القاهرة قد قال إن مزاعم الإخفاء القسري وتعذيب المواطن المصري الأمريكي خالد حسن "مقلقة للغاية"، موضحا أن السفارة ناقشت الأمر مع السلطات المصرية وحثتها على ضرورة معاملة حسن وجميع السجناء الآخرين بطريقة إنسانية وضمان خضوعهم لمحاكمة عادلة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، السلطات المصرية بإخفاء وتعذيب المواطن المذكور أعلاه طوال أربعة شهور، قبل ظهوره في مايو الماضي أمام النيابة العسكرية للتحقيق معه في القضية، كما رحّلت زوجته وأطفاله الثلاثة إلى الولايات المتحدة.