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اللحظات الأولى لاعتقال أحد أخطر قادة الإرهاب في مصر

الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

انتشر مقطع فيديو جديد يظهر اللحظات الأولى لاعتقال، هشام عشماوي، أحد قادة الإرهاب الكبار، ومتزعم تنظيم "المرابطون" بعد أن سقط في قبضة الجيش الليبي الاثنين الماضي بمدينة درنة.

العالم - مصر

وتلاحق السلطات المصرية عشماوي لمسؤوليته عن سلسلة من الهجمات دموية ضد الجيش المصري.

ويظهر في هذا الشريط المصور أحد العسكريين الليبيين وهو يقول: "هذا عشماوي وقد وقع في أيدينا"، في حين لوّح أحد الجنود بهوية عشماوي العسكرية قبل فصله من قوات الصاعقة.

يشار الى انه تم القبض على العشماوي في ليبيا وقال قائد الكتيبة 169، المكلفة بحماية قاعدة الأبرق الجوية التابعة للجيش الليبي، ناصر أحمد النجدي، أنه عثر مع عشماوي على وثائق تدل على التخطيط لعمليات إرهابية واغتيالات، قائلا: "ما أستطيع قوله هو إن القوات المسلحة أمسكت برأس هرم إرهابي ممول ومدرب، والمعلومات التي كانت لديه تخص مصر وليبيا والعراق وسوريا."

وأكد أن عشماوي "شخصية عدوانية؛ فنظراته وحالته النفسية خاصة كانت تدل على أنه شخص عدواني للغاية، ولحظة القبض عليه لم يكن نائما، بل كان هو ومرافقوه يسيرون من شارع إلى شارع، وتم إرباكه بطريقة لم يكن يتوقعها على الإطلاق، وفاجأه الأفراد من مسافة قصيرة جدا، مترين أو ثلاثة أمتار فقط، وانقضوا عليه سريعا، وكان مصابا وعصبيا نتيجة عمليات سابقة، ورفض أن يتحرك لكن أجبر على ذلك.

وأشار إلى أن عشماوي لم يعرفهم على نفسه، بل قام بذلك أحد مرافقيه الذي وشى به دون إجباره أو اللجوء للعنف.

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