السيد نصرالله: ايران عظيمة في عين ترامب.. وهذا هو الدليل!

العالم _ لبنان



وأضاف السيد حسن نصر الله خلال الحفل التأبيني لوالدة الشهداء الحاجة أم عماد مغنية بأن كلام ترامب يكشف ان الكثير من الدول الاسلامية والعربية تدفع الجزية لاميركا مقابل بقائها في العروش ،مشيرا إلى أننا نقف اليوم امام نهب علني ومكشوف مع استعلاء وجشع من قبل ترامب الذي يريد نهب كل الدولارات العربية في البنوك الاميركية .

وفي معرض حديثه عن صاحبة المناسبة أكد السيد نصر الله على أن الحاجة ام عماد كانت تخوض مع المقاومة معركة الحرب المعنوية والنفسية والاعلامية في مقابل معركة التثبيط وأنها كانت مؤثرة في مسيرة المقاومة بل وزارت خلال سنوات حياتها الاغلبية الساحقة من بيوت الشهداء في عدة مناسبات وقدمت كل اولادها شهداء وشيعتهم واحدا تلو الآخر وكانت نموذجا للمرأة المؤمنة الصابرة بل وقدمت لحزب الله والمقاومة قائدا استثنائيا هو الشهيد القائد الحاج عماد معنية .