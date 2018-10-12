ذهبية في رمي الثقل وذهبية في السباحة لإيران

العالم - ايران

وحصل شاهين إيزَديار علي ذهبية السباحة في هذه الدورة من الألعاب بعد أن كان قد حصد خمس ذهبيات لصالح الوفد الايراني لتكون هذه السادسة له في مادة 100متر (سباحة الظَهر) فئة S10.

ونافس هذا السباح الايراني سبّاحين من الهند وكازاخستان واندونيسيا وتفوّق عليهم معتلياً المنصة الاولى بزمن قدره دقيقة و9 ثوان و23 مئوية في الثانية.

علماً بأنّ هذه الدورة من الألعاب البارالمبية المقامة في جاكرتا الأندونيسية تستمر من 6 حتى 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.

وقد شاركت ايران فيها ب209 لاعبين ولاعبات في 13 رياضة حافظت فيها حتى الآن على المركز الثالث ب130 ميدالية: 49 منها ذهبية و41 فضية و40 برونزية.