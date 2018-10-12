العالم يسعي للحد من تاثير الحظر الاميركي ضد ايران

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس التنفيذي الافغاني عبدالله عبدالله في العاصمة الطاجيكية دوشنبة الجمعة على هامش الاجتماع الـ 17 لمجلس رؤساء حكومات الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وفي اللقاء تباحث الجانبان حول احدث تطورات العلاقات الثنائية واكد على ضرورة تعزيز هذه العلاقات.

وتمني سرمدي الاقامة الناجحة للانتخابات البرلمانية القادمة في افغانستان وقال، ان القضايا الثنائية تتم متابعتها جيدا في اطار اللجان العملية الخمس. واستعرض الاوضاع الامنية في المنطقة وهيزمة الجماعات الارهابية في العراق وسوريا ونقل عناصر هذه الجماعات الى افغانستان وتهديد دول اسيا الوسطي، واضاف، اننا نعتبر امن افغانستان من امننا وسوف لن نتاونى عن بذل اي مساعدة ممكنة في هذا المجال.

كما اكد وكيل الخارجية الايرانية على صمود البلاد امام اجراءات الحظر الاميركية الجديدة، ورفض نهج التفرد على الصعيد العالمي وتبلور تدريجي لارادة عالمية للحد من تاثير الحظر.

من جانبه، اشار الرئيس التنفيذي الافغاني الى لقائه الرئيس روحاني في نيويورك قبل فترة على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، معلنا استعداد افغانستان للاسراع في التوقيع النهائي على الوثيقة الشاملة للتعاون بين البلدين.

وقال عبدالله، ان قضايا اساسية مثل الامن والمياه والتعاون الاقتصادي الواردة في الوثيقة الشاملة تعد من اولويات حكومة كابول وستبذل اقصى جهودنا للتوقيع النهائي علي هذه الاتفاقيات وتعزيز العلاقات بين البلدين.