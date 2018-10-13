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وفاة فنانة مصرية شابة بحادث سير أليم

وفاة فنانة مصرية شابة بحادث سير أليم
السبت ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

العالم – منوعات

​​​​​​​لقيت الممثلة المصرية، غنوة محمد علي سليمان مصرعها، في حادث سير وتم نقلها إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس في القاهرة الكبرى، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها المستشفى.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، فإن غنوة هي ابنة الموسيقار والملحن محمد علي سليمان وشقيقة الفنانة أنغام، ودخلت مجال التمثيل من بوابة مسلسل “الأب الروحي”، في جزئه الثاني الذي يعرض حاليا على شاشة مجموعة قنوات “dmc” المصرية.

ومسلسل “الأب الروحي 2” بطولة الفنانين: “سوسن بدر، أحمد عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، محمود الجندي، وفاء سالم، وإيهاب فهمي ومحمد عز وآخرون، من تأليف هاني سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، للمخرج تامر حمزة، ومن نجوم الجزء الثاني محمد رياض وعبير صبري وسيمون وحسن حسني وهادي الجيار ولطفي لبيب وحنان شوقي وجمال عبد الناصر ومحمد التاجي، وإيمان أبو طالب وآخرين، من تأليف هانى سرحان، وإخراج تامر حمزة”.

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