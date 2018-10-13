تركيا تنتقد بيان القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية

العالم - مصر

وأبدى المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان عن "أسفه للتلميحات التي ليس لها أساس من الصحة بحق تركيا، في البيان الختامي (للقمة)".

وبين المتحدث باسم الخارجية: "بيان القمة تجاهل المظالم التي تعرض لها الأتراك في جمهورية قبرص التركية بين عامي 1963 و1974 من قبل إدارة قبرص الرومية".

وأضاف: "البيان الثلاثي ربط المسألة القبرصية بالعملية العسكرية التي نفذتها تركيا عام 1974 عملية السلام، انطلاقا من حقها كدولة ضامنة بموجب اتفاق عام 1960".

وتابع: "في هذا الشأن، سنواصل بكل حزم جهودنا حيال حماية مصالح وحقوق الشعب القبرصي التركي، النابع من كونهم شركاء في الجزيرة".

وأكد أقصوي، أن "من يتخذون خطوات تخالف مصالح وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية وتركيا المشروعة في المنطقة، ويسعون لتجاهلنا، لن يصلوا أبدا لمبتغاهم".

والأربعاء الماضي، استضافت جزيرة كريت اليونانية القمة السادسة بين الدول الثلاث قبرص ومصر واليونان، بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس.

وتركزت القمة الثلاثية على سبل تعزيز العلاقات على المستويات السياسية والاقتصادية كافة وتعزيز التنسيق بين مصر وقبرص واليونان في المحافل الدولية لصالح تحقيق الاستقرار والأمن في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط ومكافحة الإرهاب في المنطقة.