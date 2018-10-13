تاكيد ايراني صيني على تطویر التعاون الثنائي على المستوى الدولي

العالم - ايران

ونوه غریب آبادي الى العلاقات الایجابیة والبناءة بین البلدین واداء الصین دورا نشطا وفاعلا في مواجهة اجراءات الحظر الامیركیة اللاقانونیة واحادیة الجانب، مؤكدا ضرورة استمرار وتطویر التعاون في مختلف المجالات ومنها النوویة.

وصرح مندوب ایران الدائم بان تفعیل آلیات استفادة ایران من مصالح الاتفاق النووي وتنفیذ الاطراف الاخرى تعهداتها في اطار الاتفاق النووي، سیعد خطوة ایجابیة في سیاق صون الاتفاق النووي.

من جانبه اكد المندوب الصیني على الموقف الراسخ لبلاده بضرورة تنفیذ الاتفاق النووي من قبل جمیع الاطراف، وضرورة انتفاع ایران من مصالح الاتفاق الاقتصادیة والتجاریة.

واكد الطرفان خلال اللقاء ایضا على ضرورة التعاون والاستفادة المثلى من طاقات منظمة التنمیة الصناعیة التابعة للامم المتحدة (یونیدو).