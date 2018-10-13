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مصر.. هذا ماقاله السيسي بشأن دور الإخوان في السلطة

مصر.. هذا ماقاله السيسي بشأن دور الإخوان في السلطة
السبت ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تنظيم الإخوان المسلمين بأنه "تنظيم إرهابي" معتبرا أن فكر الإخوان غير قابل للحياة ويتصادم معها.

العالم - تقارير

شدد الرئيس المصري، على أن تنظيم الإخوان المسلمين "تنظيم إرهابي" لن يكون له أي دور في مصر طالما بقي هو في منصبه.

وقال السيسي في حديث لصحيفة "الشاهد" الكويتية، نشر مساء الجمعة، إن "الشعب المصري لن يقبل بعودة الإخوان للسلطة، لأن فكر الإخوان غير قابل للحياة ويتصادم معها" (حسب قوله).

واعتبر الرئيس المصري أن أن "ما سمي الربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة"، مشيرا إلى أن "تلك الفوضى الخلاقة خلفت الدمار والخراب في العديد من الدول العربية".

وأضاف: "مصر خرجت بسلام من تلك الفوضى بسبب رسوخ مؤسسات الدولة في وجدان الشعب المصري، الذي آثر المحافظة عليها وعلى تاريخها المشرف".

وأشار إلى أن "تلك الفوضى الخلاقة التي قادها الإخوان دمرت العديد من الدول العربية كاليمن وليبيا"، موضحا أن "سوريا بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها وهي تحتاج إلى بذل الجهود لإعادة الإعمار من جديد".

ودعا الرئيس المصري إلى "ضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين الدول العربية لحماية الأمن القومي من الأخطار التي تواجهها الأمة العربية"، مؤكدا أنه "بالتعاون والتكاتف تستطيع الدول العربية خلق حالة من الردع تمنع كل طامع من التعدي عليها".

وأبدى السيسي تخوفه بسبب وجود آلاف الإرهابيين في سوريا أتوا من دول العالم، متسائلا: "أين سيذهبون بعد انتهاء الحرب في سوريا؟"، ملمحا إلى احتمال "استغلالهم من جهات استخباراتية تريد الدمار في المنطقة".

كما جدد مطالباته بتجديد الخطاب الديني، مؤكدا أن "الدين لا يتعارض مع الحياة، لأن من خلق الدين والحياة هو رب العالمين"، لكن "المشكلة تقع بالفهم الخاطئ للنصوص وإسقاطها في غير موضعها"، مشددا على أن التآمر ليس في قاموس مصر ولا في قاموسه حتى مع الإساءات التي تأتي من إحدى الدول العربية والمضايقات من بعض الدول الإقليمية، موضحا أن تلك الإساءات نجابهها بالعمل والنهضة دون الالتفات إليها.

وطالب السيسي وسائل الإعلام بالتركيز على الجوانب الإيجابية والابتعاد عن نشر الكراهية والسلبية في المجتمعات العربية والتي قد تكون معول هدم وسبباً للخراب والفتنة.

يذكر ان جماعة الإخوان المسلمون هي جماعة إسلامية، تصف نفسها بأنها "إصلاحية شاملة". وتعتبر أكبر حركة معارضة سياسية في كثير من الدول العربية، وصلت لسدة الحكم أو شاركت فيه في عدد من الدول العربية مثل مصر وتونس وفلسطين، تم تصنيفها كجماعة إرهابية في عدد من دول العالم مثل: روسيا وكازاخستان، كذلك في مصر والسعودية بعد الانقلاب العسكري في 2013.

أسسها حسن البنا في مصر في مارس عام 1928م كحركة إسلامية، وسرعان ما انتشر فكر هذه الجماعة، فنشأت جماعات أخرى تحمل فكر الإخوان في العديد من الدول.

ووصلت جماعة الاخوان المسلمين الى الحكم في مصر عام 2012 بعد استقالة الرئيس الاسبق حسني مبارك عام 2011، واجراء انتخابات رئاسية، حيث تولى القيادي في الاخوان محمد المرسي رئاسة مصر.

وفي عام 2013، وصل السيسي إلى الحكم في مصر بعد عزله الرئيس محمد مرسي، ومعه بدأت السلطات بشن حملات اعتقالات واسعة في صفوف الاخوان المعارضين لحكمه، وزجّهم بالسجن، إضافة إلى إصدار أحكام اعدام بحق المئات منهم، حسب منظمة العفو الدولية.

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