عقرب الامبراطور والأفعى المنشارية في إيران

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و قال نجيب الله محمدي: تم بدء أعمال وحدة تربية العقارب والأفاعي لانتاج السموم لاستخدامها في علاج عدد من الامراض بما فيها السرطان، منذ الشهر الماضي على أرض مساحتها 50 ألف متر مربع، ونظرا للجفاف في المنطقة وتلف الأفاعي والعقارب في هذه المنطقة، فقد تم جلب انواع من عقرب الامبراطور والأفعى المنشارية لتربيتها في هذه الوحدة.

ولفت الى أن قضاء مهريز يحظى بالمرتبة الاولى بمحافظة يزد من حيث انتاج الحليب واللحوم الحمراء والبيض، حيث يبلغ انتاج من الحليب 110 أطنان حيث يتم تصدير 100 منه الى الخارج، ومن البيض قرابة 30 طنا، وذبح 400 من الماشية الصغيرة و5 من المواشي الكبيرة.

وتابع: ان هذا القضاء يحتوي على 4 وحدات لتربية النعامات، حيث تنتج يوميا 300 قطعة من فراخ النعام في اليوم الواحد، وكذلك تتم تربية 112 من الإبل.. فضلا عن مختلف الحيوانات والطيور التي يتم الحفاظ عليها في محمية "كالمند".