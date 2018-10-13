البث المباشر
مراسل العالم في اليمن : وزير الصحة اليمني : كل حالات الجرحى خطيرة جداً وتحتاج إلى عناية مركّزة، وقد يستشهد بعضهم نظراً لصعوبة التنقل بين المستشفيات
مراسل العالم في سوريا : الجهات المختصة تعثر على رشاشات وقناصات وذخيرة متنوعة من مخلفات المسلحين خلال تمشيطها بلدة يلدا في ريف دمشق الجنوبي
مراسل العالم عن مصدر عسكري في عسير: وصول طائرتين مروحيتين إلى ظهران الجنوب لنقل جرحى من القيادات العسكرية السعوديين والمرتزقة الذين اصيبو في الزحف قبالة منفذ علب إلى منطقة أبها
مراسل العالم : إطلاق صاروخ زلزال2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في حريب نهم وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية
مراسل العالم : وزير الصحة اليمني الدكتور طه المتوكل: 17 شهيداً كحصيلة غير نهائية لجريمة جبل راس في الحديدة
مراسل العالم : وزير الصحة اليمني : كل حالات الجرحى خطيرة جداً وتحتاج إلى عناية مركّزة، وقد يستشهد بعضهم نظراً لصعوبة التنقل بين المستشفيات
مراسل العالم : قوات التحالف الأمريكي تستهدف مخبز السوسة شرق دير الزور ما أدى لاستشهاد وجرح عدد من المدنيين
مراسل العالم : التحالف الدولي" يقصف بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً بلدة هجين بريف دير الزور
وزير الخارجية التركي: على السعودية التعاون والسماح لمسؤولين أتراك بدخول قنصليتها للتحقيق في اختفاء خاشقجي
وزير الصحة اليمني يؤكد ان حصيلة الشهداء من ضحايا جريمة العدوان الجديدة بالحديدة مرشحة للارتفاع بسبب صعوبة التنقل
/news/3831591/-لن-نواجه-مشكلة-في-صناعاتنا-الاستراتيجية-رغم-الحظر|/news/3831591

مسؤول ايراني:

لن نواجه مشكلة في صناعاتنا الاستراتيجية رغم الحظر

لن نواجه مشكلة في صناعاتنا الاستراتيجية رغم الحظر
السبت ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد وزير الصناعة الايراني منصور معظمي ان البلاد لن تعاني من مشكلة جادة في الصناعات الاستراتيجية رغم الحظر.

العالم_إيران

وقال معظمي، في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش معرض طهران الدولي للصناعات في نسخته الثامنة عشر،  اننا لسنا غرباء مع الحظر وليست المرة الاولى التي نعاني من الحظر وبالتأكيد ستساعدنا قدراتنا في تجاوز مرحلة الحظر.

واضاف، انه وفق الخطط المنجزة من قبل الحكومة والقرارات الجيدة للغاية التي اتخذت في المجلس التنسيقي لرؤساء السلطات الثلاث فاننا لانتصور اننا سنعاني من مشكلة جادة في مجال الصناعات الاستراتيجية.

وتابع: اننا سنتجاوز مرحلة الحظر بالتأكيد بفضل العدد الكبير من الشركات المعرفية في البلاد.

ونوه الى انه وفق القرارات التي اتخذتها الحكومة حول استيراد السلع والقيود المفروضة على استيراد نحو 1400 سلعة فانه بالتأكيد لن يتم استيراد السلع التي يمكن تصنيعها داخل البلاد.

روابط ذات صلة

150 شركة بمعرض طهران الدولي للصناعات الجوية والفضائية+صور وفيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

نائب وزير الخارجية الأمريكي في البحرين لبحث أمن المنطقة

مسؤول ايراني: لن نواجه مشكلة في صناعاتنا الاستراتيجية رغم الحظر

بالتفاصيل .. "داعش" يختطف 130 عائلة في هجوم على دير الزور

بالفيديو.. خيام الأطفال المهاجرين بتكساس الأمريكية.. تنمو

غزة تشيّع شهداء جمعة " انتفاضة الأقصى"+فيديو

الحلبوسي: ضرورة تناغم الرئاسات الثلاث لاحتواء الأزمات ووضع البرنامج

ميلانيا تكسر صمتها.. وتكشف موقفها من "اتهامات ترامب الجنسية"

الحكومة الليبية تفرج عن أحد رفاق القذافي في ثورة الفاتح

البرغوثي: مسيرات العودة هي الصورة الحقيقية للمقاومة الشعبية

زلماي خليل زاد يجتمع مع ممثلي "طالبان" في قطر

صالح يؤكد خلال لقائه العامري على أهمية الاسراع بتشكيل الحكومة

ملخص - مع الحدث - كلام السيد نصرالله، وتحديات المقاومة وابتزاز ترامب

بالفيديو...ترامب يتوعد السعودية بشأن قضية خاشقجي

35 شهيدا وجريحا بغارات للعدوان استهدفت حافلتين تقلان نازحين بالحديدة

عقرب الامبراطور والأفعى المنشارية في إيران

السفير الايراني في اليابان: العلاقات بين طهران وطوكيو تتمتع برصيد ثقافي

فريق المتابعة: نتائج أولية إيجابية للعملية المعقّدة التي أجريت للشيخ قاسم

اللواء باقري: الصهاينة والتكفيريون والمعتدون على اليمن خلقوا مشاهد مؤلمة في المنطقة

برهم صالح يحذر من احتقان بمنظومة الحكم ويدعو للتعاون مع عبدالمهدي

ايران تحرز ذهبية سلة الكراسي المتحركة في البارآسياد

الأکثر مشاهدة