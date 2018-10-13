لن نواجه مشكلة في صناعاتنا الاستراتيجية رغم الحظر

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وقال معظمي، في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش معرض طهران الدولي للصناعات في نسخته الثامنة عشر، اننا لسنا غرباء مع الحظر وليست المرة الاولى التي نعاني من الحظر وبالتأكيد ستساعدنا قدراتنا في تجاوز مرحلة الحظر.

واضاف، انه وفق الخطط المنجزة من قبل الحكومة والقرارات الجيدة للغاية التي اتخذت في المجلس التنسيقي لرؤساء السلطات الثلاث فاننا لانتصور اننا سنعاني من مشكلة جادة في مجال الصناعات الاستراتيجية.

وتابع: اننا سنتجاوز مرحلة الحظر بالتأكيد بفضل العدد الكبير من الشركات المعرفية في البلاد.

ونوه الى انه وفق القرارات التي اتخذتها الحكومة حول استيراد السلع والقيود المفروضة على استيراد نحو 1400 سلعة فانه بالتأكيد لن يتم استيراد السلع التي يمكن تصنيعها داخل البلاد.