البث المباشر
/news/3832821/السيسي--سوريا-بدأت-تتعافى-من-الأزمة-التي-مرت-بها|/news/3832821

السيسي: سوريا بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها

السيسي: سوريا بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها
الأحد ١٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" أن سوريا بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها داعياً إلى بذل الجهود لإعادة الإعمار فيها من جديد.

العالم - سوريا

وحذر السيسي في حوار مع صحيفة الشاهد الكويتية من مغبة قيام جهات استخباراتية تابعة لأنظمة إقليمية ودولية تريد الدمار في المنطقة بإعادة استخدام الإرهابيين الموجودين في سوريا في مناطق أخرى ولا سيما أن هناك أعداداً كبيرة من هؤلاء جرى استقدامهم من جميع دول العالم في محاولة تدمير سوريا.

وتقوم مروحيات تابعة لـ “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بزعم محاربة جماعة “داعش” الوهابية بشكل دائم بنقل متزعميها من المعارك لإنقاذهم من الموت حيث قامت في وقت سابق من الشهر الجاري بعملية إنزال جوي نقلت خلالها عدداً من إرهابيي “داعش” من جنسيات مختلفة قرب بلدة الشعفة في الجيب الذي ينتشر فيه إرهابيو هذه الجماعة التكفيرية في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي كما نفذت قبلها بعدة أيام عملية إنزال مماثلة عند أطراف قرية المراشدة في الريف الجنوبي الشرقي للمحافظة نقلت خلالها إرهابيين من “داعش” في المنطقة.

 

روابط ذات صلة

مصر.. هذا ماقاله السيسي بشأن دور الإخوان في السلطة

شاهد:السيسي يوجه أول رسالة قوية للإرهابي المصري "عشماوي"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

اتهامات صحفية أمريكية لصهر ترامب بالتهرب الضريبي

سياسي مصري: صمود سوريا غير الخارطة السياسية الدولية

شاهد بالفيديو.. وزير خارجية العراق في مطار دمشق

السيسي: سوريا بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها

البحرين مقبرة حقوق الانسان عضوا جديدا لحقوق الإنسان!

روحاني: ادارة ترامب أكثر من سابقاتها حقداً وعداءً لإيران

المغرب يدعو إلى مواجهة التحديات الأمنية في أفريقيا

البنك المركزي السوداني: زيادة كبيرة في العملات الأجنبية بالمصارف

عمار الحكيم والجبوري يبحثان تشكيل الحكومة ودعم عبد المهدي

انفجار طائرة "إف16" واحتراق أخرى بنيران صديقة!

محمد صلاح يغيب عن المنتخب المصري

ايران تصدر منتجاتها النانوية الى 49 بلدا

رئيس الجمهورية يكرم المتفوقين في امتحانات دخول الجامعات

المعارض الحسن يتهم النظام السعودي بقتل خاشقجي

افتتاح المتحف الوطني مجددا في العاصمة السورية

في رسالته للمجلس الطلابي التاسع: الرئيس روحاني:سنرفع من مكانة ايران على الساحة الدولية

البنتاغون يتستر على ذخائر سلاح استخدمها لضرب سوريا

أصدره الرئيس بشار الأسد.. سوريا.. قانون بإعفاء مكلفي رسوم بلدية وديون وذمم مالية

انفوجرافيك.. ترامب لسلمان.. "ادفع بالتي هي أحسن"!

64% من متابعي قناة العالم يرون "اختفاء خاشقجي بداية ثورة داخل اسرة آل سعود"

الأکثر مشاهدة