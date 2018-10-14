السيسي: سوريا بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها

العالم - سوريا

وحذر السيسي في حوار مع صحيفة الشاهد الكويتية من مغبة قيام جهات استخباراتية تابعة لأنظمة إقليمية ودولية تريد الدمار في المنطقة بإعادة استخدام الإرهابيين الموجودين في سوريا في مناطق أخرى ولا سيما أن هناك أعداداً كبيرة من هؤلاء جرى استقدامهم من جميع دول العالم في محاولة تدمير سوريا.

وتقوم مروحيات تابعة لـ “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بزعم محاربة جماعة “داعش” الوهابية بشكل دائم بنقل متزعميها من المعارك لإنقاذهم من الموت حيث قامت في وقت سابق من الشهر الجاري بعملية إنزال جوي نقلت خلالها عدداً من إرهابيي “داعش” من جنسيات مختلفة قرب بلدة الشعفة في الجيب الذي ينتشر فيه إرهابيو هذه الجماعة التكفيرية في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي كما نفذت قبلها بعدة أيام عملية إنزال مماثلة عند أطراف قرية المراشدة في الريف الجنوبي الشرقي للمحافظة نقلت خلالها إرهابيين من “داعش” في المنطقة.