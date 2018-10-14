البث المباشر
/news/3833506/مصر---الإعدام-شنقا-لـ-3-متهمين-في-قضية-كتائب-أنصار-الشريعة|/news/3833506

مصر.. الإعدام شنقا لـ 3 متهمين في قضية كتائب أنصار الشريعة

مصر.. الإعدام شنقا لـ 3 متهمين في قضية كتائب أنصار الشريعة
الأحد ١٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، حكما بإعدام 3 أشخاص بتهمة إنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب أنصار الشريعة".

العالم- مصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، حكما بإعدام 3 أشخاص بتهمة إنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب أنصار الشريعة".

ويحاكم في القضية 23 متهما، أصدر القضاء في حقهم أحكاما متفاوتة بالسجن.

والمحكوم عليهم بالإعدام حضوريا هم المتهمون، السيد عطا، مديح رمضان، وعمار الشحات، وافق تقرير المفتي على الحكم الصادر بحقهم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهما لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم "إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع".

(الأهرام)

تصنيف :

روابط ذات صلة

محمد صلاح يغيب عن المنتخب المصري

سياسي مصري: صمود سوريا غير الخارطة السياسية الدولية

مصر ترخص لـ 120 كنيسة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بيان بريطاني فرنسي ألماني بشأن اختفاء خاشقجي

وفاة الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة

إقبال كبير على مهرجان "صنع في سوريا" في دمشق + فيديو

اولمبياد الشباب 2018 الايراني يوسفي يحرز ذهبية وزن فوق 85 كلغ

وزير الداخلية السوري يحدد موعد افتتاح معبر نصيب

القضاء الايراني يستدعي 11 شخصا ويعتقل احدهم على خلفية اعتداء أهواز

شاهد: تعرف على مصير معذب القطط بالكلاب في المدينة المنورة!

إلى الخارجية الأمريكية... هكذا استغفَلَتْكم البحرين!

كيف علّق ترامب على خبر استقالة وزير الدفاع الأمريكي؟

اليمنيون يحتفون برحيل الاحتلال البريطاني وأعينهم على طرد الإمارات

إتفاق أردني سوري على افتتاح معبر نصيب الحدودي

منظمة سلام تنتقد فوز البحرين بمقعد في مجلس حقوق الإنسان رغم سجلها السيء

مقتل 19 شخصا في انقلاب شاحنة تقل مهاجرين غربي تركيا

الجنيه السوداني يرتفع لأول مرة منذ خفضه بموجب آلية جديدة

أكثر شعوب الشرق الأوسط استخداماً للإنترنت..من هم؟

بعد المجزرة الأخيرة.. مستشفيات الحديدة تطلق نداء عاجلاً للتبرع بالدم + فيديو

كيان الاحتلال يتوعد حماس بــ"ضربات قوية جدا"

المجموعات المسلحة تخرق اتفاق إدلب !

ترامب: أمريكا ستعاقب نفسها إذا أوقفت بيع السلاح للسعودية!

570 ألف نمساوي يطالبون بمنع التدخين

الأکثر مشاهدة