مصر.. الإعدام شنقا لـ 3 متهمين في قضية كتائب أنصار الشريعة

العالم- مصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، حكما بإعدام 3 أشخاص بتهمة إنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب أنصار الشريعة".

ويحاكم في القضية 23 متهما، أصدر القضاء في حقهم أحكاما متفاوتة بالسجن.

والمحكوم عليهم بالإعدام حضوريا هم المتهمون، السيد عطا، مديح رمضان، وعمار الشحات، وافق تقرير المفتي على الحكم الصادر بحقهم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهما لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم "إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع".

(الأهرام)