محمد صلاح يغيب عن المنتخب المصري

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وكان صلاح اشتكى خلال مباراة سوازيلاند في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019، من إجهاد في العضلة الضامة.

وخضع صلاح للفحص الطبي والأشعة على موضع الشكوى بعد المباراة، كما تم التواصل بين الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب والجهاز الطبي لنادي ليفربول، وتم في ضوء هذه النتائج اتخاذ القرار نظرا لصعوبة لحاق اللاعب بالمباراة المقبلة.

وقرر أجيري اصطحاب كل من محمد النني وعمرو طارق في رحلة الفريق إلى سوازيلاند، حيث تبقى احتمالات مشاركتهما في المباراة الثانية قائمة رغم الإصابات.

وعانى النني من إجهاد في العضلة الأمامية فيما عانى عمرو طارق من إجهاد في ربلة الساق (عضلة السمانة) ويخضع اللاعبان للعلاج.