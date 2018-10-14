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تسهيلات في مطار "الامام الخميني" لنقل 50 الفا من زوار الاربعينية

تسهيلات في مطار
الأحد ١٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد مسؤول مدينة مطار "الامام الخميني (رض)" بطهران علي رستمي بان التمهيدات قد اتخذت لنقل 50 الفا من زوار اربعينية الامام الحسين (ع) الى مدينة النجف الاشرف.

العالم - ايران

واشار رستمي في تصريح له اليوم الاحد الى ان رحلات نقل زوار الاربعينية ستبدا من 19 تشرين الاول/ اكتوبر الجاري لغاية 9 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم من مطار "الامام الخميني (رض)" بطهران، وقال ان 7 شركات طيران ستقوم بنقل الزوار الى العتبات المقدسة حيث تتولى شركات الطيران الايرانية نقل 75 بالمائة منهم فيما تقوم شركات الطيران العراقية بنقل 25 بالمائة منهم.

واوضح بانه تم تخصيص احدى صالات القسم الشرقي للمحطة رقم 1 في مطار "الامام الخميني (رض)" لزوار الاربعينية وقال، ان 400 ترخيص طيران قد اصدر لغاية الان لنقل زوار الاربعينية، ومن المتوقع زيادة العدد خلال الايام القادمة.

وقال رستمي، ان رحلات زيارة الاربعين ستستمر لغاية 9 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم ومن المتوقع ان يبلغ عدد الزوار الذين يتوجهون الى العتبات المقدسة في العراق خلال زيارة الاربعينية عبر مطار "الامام الخميني (رض)" نحو 50 الفا.

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