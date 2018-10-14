إيران في المرتبة 22 فی المواصفات القياسية بين 163 بلداً + فيديو

العالم - إيران

شهدت العاصمة طهران الاحتفاء باليوم العالمي للمواصفات القياسية بحضور النائب الأول لرئيس روحاني إسحاق جهانغيري وعدد من المسئولين، بهدف تبيين الآثار والفوائد الإيجابية للتقييس في حياتنا اليومية.

وقال جهانغيري في الاجتماع "هذا اليوم فرصة مناسبة من أجل العمل على تحسين حياة المواطنيين، ويتوجب على القائمين بتعيين المعايير العالمية بالجلوس مع بعضهم ليرسموا خطط واضحة لتاميين الرفاهية المناسبة للإيرانيين."

يأتي هذا الاحتفاء في ظل تحقيق العديد من الإنجازات الهادفة إلى دعم وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمواصفات القياسية، حيث أكد المشاركون على وجوب الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ورفع مستوى جودة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية.

هذا فيما أكدت مدير مؤسسة المواصفات القياسية الإيرانية نيره بيروزبخت في حديث لقناة العالم "نحن منتسبون إلى موسسة المواصفات القياسية العالمية منذ 60 عاماً، وقد استطعنا خلال العام الماضي أن نحتل المرتبة 22 من بين 163 بلداً، واصبح لدينا عضو إيراني في اللجنة الفنية لهذه الموسسة التي تتكون من 15 عضوا."

يذكر بأن في مثل هذا اليوم أعلن عن إنشاء المنظمة الدولية للمواصفات القياسية "الإيزو" حيث اجتمع أعضاء 25 دولة في لندن عام 1946 وتم الاعلان عن إنشاء منظمة عالمية جديدة للتقييس لغرض توحيد المواصفات القياسية ودعم وتسهيل التبادل التجاري.

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