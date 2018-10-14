قائد الشرطة الايرانية: لن نسمح مطلقا لفاقدي الوثائق القانونية باجتياز الحدود

العالم - ايران

واشار حسین اشتري، في اجتماع امني مشترك اليوم الاحد، الى مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام، وقال ان المسؤولية الاهم في هذه المراسم الملحمية تضطلع بها قوات الشرطة الا انه بالتأكيد لايمكن تقديم خدمات جيدة للزوار دون تعاون الاجهزة الاخرى.

واكد ان قوات الشرطة لن تسمح مطلقا بفاقدي الوثائق القانونية باجتياز الحدود، موضحا ان قائد الثورة اكد على ضرورة حيازة الراغبين باجتياز الحدود وزيارة العتبات المقدسة على الوثائق القانونية المطلوبة.

واعتبر ان الاهتمام بالزائرين وارساء الامن تتصدر اولويات قوات الشرطة، معربا عن أمله بأن لاتقع أية حوادث اثناء الزيارة في العام الجاري بفضل التعاون بين الجيش وحرس الثورة وقوات التعبئة (بسيج) وكوادر الامن والاجهزة الاخرى.خل

واكد العميد اشتري على ان يحمل الزائرون جواز سفر نافذ مع تأشيرة دخول والالتزام بجميع القوانين الخاصة بالعام الجاري وعكس صورة شامخة عن مسيرات الاربعينية في العالم الاسلامي لاسيما ايران الاسلامية.