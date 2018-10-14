البث المباشر
سوريا تشتكي للأمم المتحدة استخدام التحالف الدولي أسلحة محرمة دوليا في هجين
وزير الخارجية السوري يؤكد أن سورية والعراق يقفان في خندق واحد ويواجهان التحديات نفسها
وزير الخارجية السوري يؤكد تصميم الشعب السوري على مواصلة حربه ضد التنظيمات الارهابية حتى تحرير كامل الاراضي السورية
المعلم والجعفري يؤكدان على ضرورة الإسراع بإعادة فتح المعابر الحدودية لتحسين حركة تبادل البضائع وانتقال الأشخاص
وزير الخارجية السوري يبحث في دمشق مع نظيره العراقي التنسيق القائم بين سورية والعراق وجهودهما في مجال مكافحة الإرهاب
وزير الخارجية البريطاني: على السعودية أن تـتعاون في قضية اختفاء خاشقجي إن لم يكن لديها ما تخفيه
وزير الداخلية السوري: إعادة فتح معبر "جابر - نصيب" الحدودي بين سوريا والأردن يوم غد الإثنين
بيان مشترك: بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعلن ضرورة الكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي
قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، فجر اليوم
السعودية تعلن رفضها التهديد بفرض عقوبات عليها بسبب قضية الصحافي خاشقجي
/news/3833836/قائد-الشرطة-الايرانية--لن-نسمح-مطلقا-لفاقدي-الوثائق-القانونية-باجتياز-الحدود|/news/3833836

قائد الشرطة الايرانية: لن نسمح مطلقا لفاقدي الوثائق القانونية باجتياز الحدود

قائد الشرطة الايرانية: لن نسمح مطلقا لفاقدي الوثائق القانونية باجتياز الحدود
الأحد ١٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

اكد قائد الشرطة الايرانية العميد حسين اشتري انه لن يتم السماح مطلقا لفاقدي الوثائق القانونية باجتياز الحدود بقصد المشاركة في مسيرات الزيارة الاربعينية.

العالم - ايران

واشار حسین اشتري، في اجتماع امني مشترك اليوم الاحد، الى مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام، وقال ان المسؤولية الاهم في هذه المراسم الملحمية تضطلع بها قوات الشرطة الا انه بالتأكيد لايمكن تقديم خدمات جيدة للزوار دون تعاون الاجهزة الاخرى.

واكد ان قوات الشرطة لن تسمح مطلقا بفاقدي الوثائق القانونية باجتياز الحدود، موضحا ان قائد الثورة اكد على ضرورة حيازة الراغبين باجتياز الحدود وزيارة العتبات المقدسة على الوثائق القانونية المطلوبة.

واعتبر ان الاهتمام بالزائرين وارساء الامن تتصدر اولويات قوات الشرطة، معربا عن أمله بأن لاتقع أية حوادث اثناء الزيارة في العام الجاري بفضل التعاون بين الجيش وحرس الثورة وقوات التعبئة (بسيج) وكوادر الامن والاجهزة الاخرى.خل

واكد العميد اشتري على ان يحمل الزائرون جواز سفر نافذ مع تأشيرة دخول والالتزام بجميع القوانين الخاصة بالعام الجاري وعكس صورة شامخة عن مسيرات الاربعينية في العالم الاسلامي لاسيما ايران الاسلامية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

مكاسب ايران في ظل الحرب الاقتصادية واستمرار هزائم اميركا

القضاء الايراني يستدعي 11 شخصا ويعتقل احدهم على خلفية اعتداء أهواز

وزير الامن الايراني يعلن عن تفكيك 300 خلية ارهابية

تسهيلات في مطار "الامام الخميني" لنقل 50 الفا من زوار الاربعينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أهم ما تطرق اليه الملك الاردني في خطاب العرش..

مدينة الخليل.. ومخططات الاحتلال لالتهام الاراضي الفلسطينية

البنك الدولي يعرض مساعدة لإندونيسيا تصل إلى مليار دولار

بالفيديو ..الدور الريادي لإيران في مكافحة المخدرات

الانتخابات في ليبيا.. هل ينجح المسار الديمقراطي؟!

الشيخ ماهر حمود: زوال "إسرائيل" وعد رباني

ائتلاف 14 فبراير: فجعت البحرين برحيل العالم الكبير سماحة الشيخ «عبد الحسين الستري»!

حركة أنصار الله اليمنية تصدر بياناً بذكرى ثورة 14 أكتوبر لطرد الاحتلال

ماذا يحدث؟... مدير "العربية" يتحدث عن قطع النفط وعلاقات مع ايران

المناورات الأضخم للناتو على الحدود مع روسيا.. لماذا؟

استطلاع: الديمقراطيون يتفوقون في انتخابات الكونغرس

مستشار لترامب يكشف عن عقوبات "جادة" ضد السعودية!

تسوية أوضاع عشرات المسلحين في ريف القنيطرة بسوريا

اختفاء خاشقجي.. انهيار الإقتصاد السعودي وترامب يركب الموجات!

مقترح لإرسال لاعبي كرة قدم روس إلى سورية .. ما القصة ؟

قائد الشرطة الايرانية: لن نسمح مطلقا لفاقدي الوثائق القانونية باجتياز الحدود

العدس.. فوائد طبية مذهلة!

الجيش السوري يكبد "داعش" خسائر فادحة في بادية السويداء

ما هي اهم الملفات التي حملها الجعفري الى دمشق؟

ممثل عالمي يقاطع السعودية والرياض تمنع نجل قاشقجي من السفر!

الأکثر مشاهدة