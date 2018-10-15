البث المباشر
مراسل العالم: اللواء ابراهيم أبلغ رئيس تجمع المزارعين أبراهيم الترشيشي بالبدء بالعمل على تصدير المنتجات اللبنانية عبر المصنع إلى معبر نصيب
المحكمة الاتحادية العراقية تلغي قرار إقالة الفياض وتعيده إلى جميع مناصبه منها رئاسة الحشد الشعبي
السفير الايراني في تركيا: لم تكن هناك قنابل ولم يخل الموظفون مبنى السفارة جراء التهديد
السفير الايراني في تركيا: الأجهزة الأمنية التركية اتخذت الاجراءات اللازمة في محيط السفارة بعد التهديد الارهابي
السفير الايراني في تركيا: شخص أعلن أنه ينتمي لداعش هدد بتنفيذ عملية انتحارية ضد السفارة في أنقرة ولم ينفذ تهديده
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: الموظفون في السفارة الايرانية بأنقرة يواصلون عملهم في مبنى السفارة ولم يتعرضوا لتهديد
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: لا أساس لما تردد بوجود تهديد ارهابي للسفارة الإيرانية في العاصمة التركية
مصادر ايرانية: أتخذت الاجراءات الأمنية في محيط السفارة الايرانية بأنقرة امتثالا للأجهزة الأمنية التركية
مصادر ايرانية تنفي اخلاء السفارة الايرانية في أنقرة وأنما هناك تعزيز لإجراءات أمنية في محيط السفارة
مكتب مدعي عام اسطنبول سيقوم بتفتيش القنصلية السعودية بعد الظهر
/news/3834811/أمين-لجنة-الاربعين-منافذ-الحدود-تعمل-على-مدار24ساعة |/news/3834811

أمين لجنة الاربعين:منافذ الحدود تعمل على مدار24ساعة 

أمين لجنة الاربعين:منافذ الحدود تعمل على مدار24ساعة 
الإثنين ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن امين اللجنة المركزية للأربعين في الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الاثنين، أن المنافذ الحدودية الثلاث؛ مهران وجذابة وشلمجة مفتوحة أمام زوار الامام الحسين (عليه السلام) على مدار 24 ساعة خلال ايام الاربعين، مشيرا الى تقسيم المنافذ الحدودية لعبور الزوار.

العالم - ايران

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء "فارس"، أشار شهريار حيدري الى ان المنافذ الحدودية الثلاثة؛ مهران وجذابة وشلمجة، جاهزة لعبور زوار الاربعين، وقال: ان هذه المنافذ الحدودية الثلاث تعتبر المنافذ الرئيسية لعبور زوار الأربعين الحسيني، وهي تعمل على مدار 24 ساعة، حيث بإمكان الزوار الحاملين لجوازات سفر معتبرة والحاصلين على تأشيرات، ان يعبروا من هذه المنافذ في أي ساعة.

وبشأن افتتاح منفذ خسروي الحدودي، أوضح حيدري ان ايران جهزت البنى التحتية اللازمة لعبور زوار الاربعين، الا ان الحكومة العراقية لم تعلن استعدادها بعد لتوفير امن الزوار في هذا المنفذ الحدودي، لذلك لم يفتتح هذا المنفذ حتى الآن.

ولفت الى ان الزوار الاجانب الذين يمرون عبر الاراضي الايرانية للتوجه الى العراق، يجب ان يحملوا التأشيرتين الايرانية والعراقية، والا سيتم منع عبورهم. كما ان الزوار الاجانب القادمين من الدول الواقعة شرق ايران كأفغانستان وباكستان، يعبرون من منفذ شملجة، والزوار القادمون من الدول الواقعة شمال وشمال غرب ايران، يمرون عبر منفذ مهران.

روابط ذات صلة

زيارة الاربعين.. حشود مليونية ورابطة روحية بحب أهل البيت (ع)

تسهيلات في مطار "الامام الخميني" لنقل 50 الفا من زوار الاربعينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو.. اخلاء ادلب.. نهاية المهلة وتعنت النصرة

العفو الدولية تطالب التحالف الأمريكي بالإعتراف بقتل المدنيين السوريين

بقرار المحكمة الاتحادية؛ رئيس الحشد يعود الى مناصبه

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش

بعد انتهاء فترة الانسحاب.. ما الذي ستكشفه إدلب؟!

سفير ايران في أنقرة: الهجوم الانتحاري كان مجرد تهديد

«امرأة غامضة» تشتري مجوهرات بـ 150 ألف إسترليني يوميا

الرئيس الاسد للجعفري:دماؤنا امتزجت في سوريا والعراق

مصرع عدد من الإرهابيين في الاشتباكات مع الشرطة المصرية بأسيوط

العراق الجديد.. ومستقبل الوجود العسكري الامريكي

حظر نوم المشردين في شوارع المجر

شاهد.. آخر مآسي الشعب اليمني، شاب يسكن في شجرة!

شاهد: إعادة فتح معبر القنيطرة المحاذي للجولان السوري

تظاهرات في رام الله ضد قانون الضمان المثير للجدل

بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الضفة

أمين لجنة الاربعين:منافذ الحدود تعمل على مدار24ساعة 

السلطات التركية ستفتش القنصلية السعودية بعد ظهر اليوم

البرلمان الايراني يعتزم استجواب وزير الجهاد الزراعي

هكذا ردت الجهاد الإسلامي على تخرصات نتانياهو بشأن غزة

ايران تنفي اخلاء سفارتها في انقرة من الموظفين

الأکثر مشاهدة