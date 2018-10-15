أمين لجنة الاربعين:منافذ الحدود تعمل على مدار24ساعة 

العالم - ايران

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء "فارس"، أشار شهريار حيدري الى ان المنافذ الحدودية الثلاثة؛ مهران وجذابة وشلمجة، جاهزة لعبور زوار الاربعين، وقال: ان هذه المنافذ الحدودية الثلاث تعتبر المنافذ الرئيسية لعبور زوار الأربعين الحسيني، وهي تعمل على مدار 24 ساعة، حيث بإمكان الزوار الحاملين لجوازات سفر معتبرة والحاصلين على تأشيرات، ان يعبروا من هذه المنافذ في أي ساعة.

وبشأن افتتاح منفذ خسروي الحدودي، أوضح حيدري ان ايران جهزت البنى التحتية اللازمة لعبور زوار الاربعين، الا ان الحكومة العراقية لم تعلن استعدادها بعد لتوفير امن الزوار في هذا المنفذ الحدودي، لذلك لم يفتتح هذا المنفذ حتى الآن.

ولفت الى ان الزوار الاجانب الذين يمرون عبر الاراضي الايرانية للتوجه الى العراق، يجب ان يحملوا التأشيرتين الايرانية والعراقية، والا سيتم منع عبورهم. كما ان الزوار الاجانب القادمين من الدول الواقعة شرق ايران كأفغانستان وباكستان، يعبرون من منفذ شملجة، والزوار القادمون من الدول الواقعة شمال وشمال غرب ايران، يمرون عبر منفذ مهران.