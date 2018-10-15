500 موكب في منفذي شلمجة وجزابة خدمة لزوار الاربعين

العالم - ايران

وقال محمود موسوي، في تصريح ادلى به لمراسل "فارس" اليوم الاثنين، ان 310 مواكب قد اقيمت في منفذ شلمجة و 216 موكبا قد اقيمت في منفذ جزابة لاستضافة زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وأضاف، ان محافظة خوزستان قد نشرت فيها 800 موكب رسمي حيث منها 310 مواكب اقيمت في منفذ شلمجة و 216 موكبا في منفذ جزابة كما اقيمت 58 موكبا في الاراضي العراقية والباقي في الطرق.

ولفت الى اقامة 500 موكبا آخر في محافظة خوزستان، موضحا ان مواكب تقديم الخدمات لزوار الاربعينية تنتشر في معظم مناطق ومدن المحافظة مثل انديمشك وايذه وبهبهان وهنديجان وتستمر لغاية منفذي شلمجة وجزابة الحدوديين وتقدم خدمات السكن والاستضافة للزائرين الكرام.