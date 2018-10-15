بالفيديو.. ايران تحيي اليوم العالمي للعصا البيضاء

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وصادف اليوم الـ ١٥ من اكتبر بيوم العالمي للعصاء البيضاء تکریما لمکفوفي البصر /التقریر التالي یعرفنا علی فنان قدیر و محامي شهیر في شمال شرق إیران من هذه الشریحة التي فقدت بصرها لکنها لم تتوقف من طموحها.



عزف و أنغام و ألحان هذه هي حیاة محمد مصلحي المکفوف صاحب شهادة الدکتورا الفخریة من بریطانیا حیث قدم أربعة آلبومات غنائیة خلال مسيرته الفنية التي مازالت مستمرة خلال الثلاثة عقود وقد کرم الیوم كناشط فني علی صعید دولي بيوم العالمي للمکفوفین.

وقال الفنان المكفوف، محمد مصلحي، ان "تناولت في البومي (الى الله) ابتهالات الى الرسول و العترة الطاهرة وقد شاركت في حفلات موسيقية في دول المنطقة كالامارات ولبنان وسوريا كما قدمت ليا دعوات من اوروبا لكنني منشغل في تسجيل الاناشيد ولم استطع المشاركة هناك ".



أما عباس آراسته ماجستير القانون و محامي منذ أربعة سنوات حيث یعتبر من الوجوه الحقوقیة التي قد دافعت عن أكثر من مئتي ملف هام في محاكم شرق البلاد فقد البصر في حادث مروري في صغره سنه لكنه لم يفقد طموحه.

و قال المحامي المكفوف، عباس آراسته، ان "لقد تأخرت على الاجتماع حوالي ساعة من الوقت حيث كنت في محكمة المدينة وكان لدي ملف ادافع عنه امام القاضي، ان فقداني لنعمة البصر لن يحرمني من امالي و طموحي".

على الرغم من أنهم حرموا من نعمة البصر لكنهم لم يفقدوا الأمل و لن يتوقفوا من اكمال حياتهم و أمورهم الدنيوية فقد إستمروا مرفوعي الرأس بكل مجال دخلوه ...