نمو صادرات ايران للاتحاد الاوروبي رغم الضغوط الاميركية

العالم - ايران

وكتب وكالة الانباء المذكورة اليوم الاثنين انه رغم الضغوط الاميركية القاضية بالحد من التبادل التجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية فان حجم الصادرات غير النفطية الايرانية الى اوروبا سجلت نموا بنسبة تزيد على 26 بالمئة.

واشارت الوكالة الى احصاءات جمارك ايران وكتبت ان النصف الاول من العام الجاري شهد تصدير اكثر من 56 مليون طن من السلع غير النفطية الايرانية الى اوروبا في مقابل استيراد اكثر من 16 مليون طن من السلع في نفس الفترة ، كما بلغ سعر برميل النفط الايراني الاسبوع الماضي 80 دولارا و68 سنتا مسجلا نموا بقيمة 27.59 دولار قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واشارت الوكالة الى ان الحظر على صادرات النفط الايراني سيزعزع الاسواق العالمية وقالت ان دول ايطاليا والمانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا واليونان وبولندا والنمسا وسلوفاكيا والبرتغال والدنمارك وكرواتيا وسويسرا والتشيك هي من بين الدول الاوروبية الموجودة في قائمة الدول المئة التي يجري تصدير السلع الايرانية اليها، هذا في الوقت الذي كانت اميركا والمكسيك ضمن قائمة الدول الرئيسية التي تصدر اليها السلع الايرانية.

وسجلت صادرات السلع الايرانية الى بريطانيا في النصف الاول من العام الجاري نموا بنسبة تزيد على 246 بالمئة من حيث الوزن و13 بالمئة من حيث القيمة فيما لم تسجل واردات الدنمارك والمكسيك والنمسا وفرنسا من ايران اي تغيير من حيث القيمة والوزن في النصف الاول من العام الجاري .