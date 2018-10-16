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العراق يجدد رفضه للحظر الاميركي ضد ايران

العراق يجدد رفضه للحظر الاميركي ضد ايران
الثلاثاء ١٦ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

جدد العراق رفضه للحظر الاميركي ضد ايران، مستنكرا ما أسماه سياسة التجويع التي تفرض على الشعوب.

العالم- العراق

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ان" الوفد النيابي العراقي برئاسة الكعبي التقى، يوم الاثنين، في العاصمة السويسرية جنيف، وفد الجمهورية الإيرانية برئاسة ممثلة طهران في مجلس الشورى الإسلامي فاطمة حسيني، وذلك على هامش اعمال الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي".
وجدد الكعبي والوفد النيابي الحاضر رفضه التام للحظر الاميركي بأي شكل من الاشكال ضد الشعب الايراني، مستنكرا ما أسماه سياسة التجويع التي تفرض على الشعوب.
وأكد الكعبي على ضرورة تفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين، كما جرى بحث ملفات مهمة كالمياه والكهرباء وتوسيع الأنشطة الاقتصادية بما يعزز العلاقة المتبادلة.
بدوره اشاد الوفد الإيراني بتشكيل الرئاسات العراقية وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، مؤكدا حرص الجمهورية الاسلامية على زيادة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك سيما التبادل التجاري والاقتصادي والامني ضد الاٍرهاب.
وبين الوفد الايراني انه علينا كشعبين شقيقين تربطنا علاقات وروابط تأريخية، بأن لا نسمح لاي مشروع أمريكي – صهيوني بأن يفرق بين الشعبين وان نمضي نحو طريق التقدم وتعزيز الاستقرار.

 

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