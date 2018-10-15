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خلال زيارة الاربعين..

السماح لمروحيات طوارئ ايرانية التنقل بين ايران والعراق

السماح لمروحيات طوارئ ايرانية التنقل بين ايران والعراق
الإثنين ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس موسسة الطوارئ الطبية بالانابة بير حسين كوليوند انه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة يبن هذه الموسسة ووزارة الصحة العراقية فان مروحيات اسطول الاسعاف الجوي الايراني يسمح لها بالتنقل بين ايران والعراق لاعادة المصابين والمرضي الى البلاد خلال زيارة الاربعين الحسيني (سلام الله عليه).

العالم - ايران

واعلن كوليوند امس الاثنين عن التوقيع على هذه المذكرة مع وزارة الصحة العراقية لتقديم خدمات افضل الى زوار الاربعين الحسيني (سلام الله عليه) وقال ان فريق التدخل السريع للطب والاغائة سيتمكن من دخول العراق عند الحاجه لاعادة المرضى الى البلاد سريعا. 

وقال ان التعاون الثنائي بين ايران والعراق لتشكيل مجموعة عمل مشتركة في مجال الصحة والعلاج يعتبر احد بنود هذه المذكرة مؤكدا ان فريقا ايرانيا متخصصا في مجال الصحة ومتخصصون عراقيون سيشرفون على كيفية تقديم الخدمات العلاجية خلال مسيرة اربعينية الامام الحسين (سلام الله عليه) بصورة مشتركة. 

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