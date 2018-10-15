السماح لمروحيات طوارئ ايرانية التنقل بين ايران والعراق

العالم - ايران

واعلن كوليوند امس الاثنين عن التوقيع على هذه المذكرة مع وزارة الصحة العراقية لتقديم خدمات افضل الى زوار الاربعين الحسيني (سلام الله عليه) وقال ان فريق التدخل السريع للطب والاغائة سيتمكن من دخول العراق عند الحاجه لاعادة المرضى الى البلاد سريعا.

وقال ان التعاون الثنائي بين ايران والعراق لتشكيل مجموعة عمل مشتركة في مجال الصحة والعلاج يعتبر احد بنود هذه المذكرة مؤكدا ان فريقا ايرانيا متخصصا في مجال الصحة ومتخصصون عراقيون سيشرفون على كيفية تقديم الخدمات العلاجية خلال مسيرة اربعينية الامام الحسين (سلام الله عليه) بصورة مشتركة.