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خبير بسياسات الشرق الأوسط ..

ابن سلمان لن يصمد طويلاً في الحكم

ابن سلمان لن يصمد طويلاً في الحكم
السبت ٢٦ يونيو ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث من مركز Brookings والمختص بسياسات الشرق الأوسط "بروس ريدل"، أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" لن يصمد طويلاً في الحكم، داعيا السعوديين للإطاحة به.

العالم - السعودية

وقال ريدل إنه إذا كانت إدارة بايدن تعتقد أن ابن سلمان سيكون الملك خلال الخمسين عاماً المقبلة فعليها النظر إلى سجل كوارثه والتي تعتبر الحرب على اليمن مثالاً بارزاً ولكن ليس الخطأ الوحيد.

وأضاف ريدل لذا يبدو أن محمد بن سلمان لن يدوم حكمه وحتى ولو استمر حكمه فهل سيبقى شكل السعودية كما هو عليه الآن بعد 50 سنة؟؟

وقال ريدل ان على الإدارة الأمريكية أن تدرك أن أفعال ابن سلمان ليست سلوكاً منحرفاً شاذاً حدث مرة واحدة كما مع خاشقجي الذي تم تخديره و قتله بل هو نمط جرائم متكرر يحدث على مرأى من إدارة واشنطن.

وتابع ما الذي يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية مع واحد من حلفائها في الشرق الأوسط الذي يزعزع الإستقرار من فلسطين والعراق وختى بالنسبة للسعودية.

واستكمل قائلاً: اعتقد أن إدارة بايدن قلقة للغاية من الوضع في السعودية ومنزعجة من اضطرابات ابن سلمان.

وختم: تبدو القيادة السعودية في اليمن في حالة سكر ومخمورة منذ 6 سنوات وحان الوقت لنخبر اصدقاءنا السعوديين، قوموا بتغيير قيادتكم وأوقفوا الحرب التي تستهلك ثرواتكم.

المصدر: الواقع السعودي

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